Nyomoz a rendőrség az orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében Romániában

Robbanás történt a dél-romániai Ploiestiben található olajfinomítóban. A robbanást nem követte tűz.

„2025. október 20-án, körülbelül 11.47-kor a Ploiesti-i Rendőrkapitányság ügyeletére a 112-es segélyhívón keresztül egy 39 éves nő tett bejelentést, miszerint a város egyik gazdasági társaságának területén robbanás történt egy vezeték-ellenőrző aknában, amelynek során egy személy megsérült. A helyszínre azonnal kivonultak a ploiesti-i rendőrök, a Prahova megyei katasztrófavédelmi egységek, valamint a megyei mentőszolgálat munkatársai” – áll a helyi rendőrség közleményében.

Az olajfinomítóban történt robbanásben egy férfi sérült meg

A hírek szerint az 58 éves férfi, a cég alkalmazottja, javítási munkálatok közben megsérült, amikor egy beton aknafedél a robbanás következtében rázuhant. A robbanást a csatornában felgyülemlett gáz okozta, amelyet szivárgó hulladék váltott ki - írja a Magyar Nemzet.

„Az ügyben büntetőeljárás indult a munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások be nem tartása, ezek elmulasztása, valamint gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt. A Prahova Megyei Munkaügyi Felügyelőséget is értesítették az eset kivizsgálása céljából” – közölte még az IPJ Prahova.

A Petrotel Lukoil ploiesti-i finomító jelenleg teljes körű, 45 napos karbantartási leálláson van. A munkálatok a technológiai berendezéseket és a kiszolgáló egységeket is érintik. A finomító közleménye szerint a tervezett nagyjavítás október 17. és november 30. között zajlik.