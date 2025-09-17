,,Vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó" - nyilatkozott a szakértő Kaszás Nikolett eltűnéséről

A 27 éves Nikolettről szeptember 7-én hallottak utoljára szerettei, azóta nem adott életjelet magáról. Noha a hatóságok is nagy erőkkel keresik, eddig nem jutottak eredményre. Kaszás Nikolett eltűnése napján utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. A Pest vármegyei rendőrök az elmúlt napokban nem csak tanúkat hallgattak meg: adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket és hívásforgalmi adatokat elemeztek, sőt, a mentőcsapatok drónokkal is végeztek terepkutatásokat.

Kaszás Nikolett eltűnése napján utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. Fotó: Police.hu

A Feol.hu Pavelcze Lászlót, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnokát kérdezte az esetről, aki szerint ebben az esetben nem a megszokott értelemben vett eltévedésről van szó.

Erre utal az az információ is, hogy a lány egy idegen telefonról küldött üzenetet

– nyilatkozta a FEOL-nak.

Véleményem szerint vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó, de inkább az előbbi a valószínűbb. Úgy gondolom, hogy Kaszás Nikolett már nincs a területen, vagy ha igen, akkor súlyos bűncselekmény áldozata lett. Én kizárom, hogy csak úgy elment volna otthonról és eltévedt volna az erdőben

Kaszás Nikolett eltűnése egyre inkább rendőrségi ügy

Pavelcze László szerint ez már egyre inkább rendőrségi ügy.

,,– Ilyenkor szigorúan meg kell vizsgálni az eltűnt személy ismeretségi körét. Ki kell deríteni, hogy kié volt az az ismeretlen telefonszám, ahonnan állítólag hajnali három órakor még üzent. A Pilis nem olyan nagy, hogyha valaki folyamatosan halad, ne találna ki belőle, már régen ki kellett volna jönnie valahol az erdőből. Hacsak nem lett rosszul, ami megakadályozta abban, hogy lakott területre érjen, vagy segítséget hívjon. Én ebben az esetben valamilyen szándékosságot érzek"

