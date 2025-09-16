Új közlemény: tíz napja keresik Kaszás Nikolettet, ezek a fejlemények

Lassan tíz napja keresik a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet.

Tíz napja keresik Kaszás Nikolettet, ezek a fejlemények

A 27 éves nő a Visegrádi-hegységbe indult túrázni, és azóta semmi nyomát nem találták. Nikolett józsefvárosi otthonából indult el, és utoljára a Spartacus tanösvényen látták Pilisszentlászló környékén – írta meg a Magyar Nemzet. – Eltűnése elött egy túrázó találkozott is vele, de azóta a rendőrök, mentők és számtalan önkéntes is eredménytelenül keresi a nőt.

A kutatócsapat tíz napja keresi Nikolettet

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat legfrissebb közleményében elmondta, hogy szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatták Pilisszentlászló átkutatását. A mentők, rendőrök és polgárőrök élőerővel vizsgálnak egy most prioritásként kezelt területet.

Több túrázó is besegített a keresésbe: a hétvégén bejárták saját nyomvonalaikat, majd ezeket leadták a szolgálatnak. Az eddig bejárt terület nem kicsi, és folyamatosan bővül a közreműködő önkéntesek és egyesületek segítségével.

A személyleírás szerint Nikolett 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van.