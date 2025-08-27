Egy ohiói anyát azzal vádolnak, hogy egy állítólagos spirituális téveszme részeként gyilkosságot követett el. A nő állítólag megparancsolta a férjének és négyéves fiának, hogy ugorjanak bele egy tóba, mindketten életüket vesztették.

"Isten próbatétele" - mondta a nő, mielőtt brutális dolgokra kényszerítette férjét Fotó: ChatGPT

A nő egy amish egyház tagja, és azt állította, hogy Isten szólt hozzájuk, és azt akarta, hogy a férj és a gyermek bizonyítsák rátermettségüket.

A nő állítólag olyan hangokat hallott, amelyeket istenének hitt. Ez késztette őt és a férjét arra, hogy kimenjenek a tóhoz, és beugorjanak a vízbe

- mondta Orvis Campbell, Tuscarawas megye seriffje hétfői sajtótájékoztatón.

Az áldozatokat a 45 éves Marcus Millerként, illetve a pár kisfiaként, Vincen Millerként azonosították. A nő nevét csak a hivatalos vádemelés után hozzák nyilvánosságra. A nőt azzal is vádolják, hogy három másik gyermekével együtt golfkocsival belehajtott az Atwood-tóba.

A gyanúsított nő állítólag beismerő vallomást tett a nyomozóknak. Elmondta, hogy ő utasította Marcus Millert arra, hogy menjen be a tóba, ahol a férfi megfulladt, Isten próbatételének részeként.

Úgy hitte, hogy neki és a férjének át kell menniük ezeken a próbákon, hogy megmutassák a hitüket. Amikor ezt nem tették meg, úgy gondolta, hogy ennek Vincen lett az ára. Elmondása szerint ő és a férje kimentek a stéghez, és beugrottak a vízbe, mert Isten szólt hozzájuk, és arra kérte őket, hogy bizonyítsák be méltóságukat és hitük teljességét. Ezekben a próbákban azonban nem teljesítettek jól

- mondta Campbell.

A seriff szerint Marcus Miller feladatai közül több is bizarr volt, főleg különféle úszógyakorlatokat tartalmaztak. A férfi utolsó próbája az volt, hogy el kellett úsznia egy közeli homokpadra. A nő állítása szerint a sikertelen próbálkozások után hazamentek a lakókocsijukba, majd reggel fél 6 körül visszatértek a tóhoz.

Szemtanúk szerint Marcus Millert utoljára reggel fél 6 körül látták az Atwood-tó stégénél. Feleségét reggel 8 körül látták a kisfiukkal, amint nagyon veszélyesen vezettek a dokk környékén.

A gyerekek elmondták a rendőröknek, hogy egy ponton anyjuk arra kényszerítette őket, hogy feküdjenek le a stégre, tegyék kezüket a vízbe, és imádkozzanak a testvérükért és az apjukért, mert "ők már elmentek, és a mennybe kerültek".