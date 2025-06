/Megszólalt az ügyvéd a Palatinuson megfulladt kislány édesanyjáról és az úszómesterről

A lapunknak megszólaló szemtanúk arra is kitértek, hogy – meglátásuk szerint- az úszómester nem elég gyorsan próbált a gyermeknek segíteni, illetve ő maga is a mobilját nyomkodta. A nyomozás bizonyára arra is kitér, hogy mindenki maradéktalanul eleget tett-e kötelezettségeinek.

Borbély Zoltán kinyilvánította: ha megállapítják, hogy az úszómester hibázott, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésért kell felelnie.

- Egy úszómester feladatait a szakmai protokoll is szabályozza. Ha nem annak megfelelően járt el, felelősségre vonható – fejezte be.