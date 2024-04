Meditáció közben szólt hozzá Isten: ez az emberiség végzete

Az embereket nagyon sok kérdés foglalkoztatja: mi az élet értelme? Mikor és miképpen fogunk meghalni? Mi a célja a létezésünknek? Az egyik legelemibb kérdés azonban az, hogy ki teremtette a világot, és miért teremtette meg az embereket. Nos, ennek a kérdésnek a megválaszolására számtalan vallás jött már létre. Már az emberiség őskorától kezdve, amikor még csak barlangokban éltünk, akkor is gondolkodtunk ezekről a problémákról, azóta pedig más és más elképzelések, képek születtek. Most azonban egy férfi kitálalt, állítása szerint ugyanis Isten szólt hozzá.

Istén kilétéről gyakran gondolkodik az emberiség

Egy nevét elhallgató férfi a Redditen arról számolt be, hogy Isten beszélt hozzá. Elmondása szerint már egy ideje nagyon elszeparáltan éli az életét, és nem beszélget senkivel. Egyáltalán nem kerül interakcióba más emberekkel, ugyanis otthonról dolgozik, és csak akkor találkozik másokkal, amikor kondizni megy, vagy amikor a bevásárlásokat intézi. Az izolációt azért választotta, hogy jobban tudjon figyelni a belső hangjaira, és hogy fontos kérdésekre nyíljon meg a szíve és a füle. Ez most össze is jött neki.

Elmondása szerint éppen meditációt végzett, amikor Isten beszélni kezdett hozzá. Képekben kommunikált, és megmutatta neki, miképpen teremtette az embereket, és felvázolta neki a világ kezdetének körülményeit is. Erről részletesen be is számolt a közösségi oldalon, nagyon sokan azonban kinevették. Úgy gondolják, hogy ezzel valamiféle szektát szeretne alapítani, vagy egyszerűen annyira unatkozott, hogy képzelődni kezdett - írja a DailyStar.