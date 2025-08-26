Brutális balesetben vesztette életét a focista – nem ő volt az egyetlen áldozat

Borzalmas tragédia rázta meg a sportvilágot: egy 26 éves focista életét vesztette egy súlyos autóbalesetben.
Marcos Olmedo, aki korábban öt alkalommal is pályára lépett a Libertadores Kupában, vasárnap reggel (augusztus 24-én) elhunyt Ecuadorban. A halálos balesetben, amelyben két jármű frontálisan ütközött, rajta kívül még két férfi is meghalt.
Kamerák rögzítették, amint egy kisteherautó nagy sebességgel belerohan a szembejövő járműbe. A tragédia Quinindé városánál, az E20-as autópályán történt. A kiérkező mentőszolgálatok már nem tudtak segíteni a sérülteken - írja a Daily Star.
Olmedo mindössze négy mérkőzést játszott a Mushuc Runa SC csapatában, amelyhez júniusban igazolt. A csapat egy Instagram-posztban búcsúzott tőle, fekete szalaggal átkötött fotója mellett:
Mély fájdalommal tudatjuk szeretett játékosunk, Marcos Olmedo halálát. Őszinte részvétünk a családjának és szeretteinek. Nyugodj békében, Marcos.
A játékosnak volt egy felesége, Evelyn Clavijóval, akivel született egy közös kisfiuk, Lemarcus, hároméves. Evelyn megható sorokat posztolt közösségi oldalán:
Akik ismerték Marcost, tudják, milyen ember volt. Megtanított arra, hogy ne azt adjuk, amink megmarad, hanem amire valóban szükség van. Most már rajtam múlik, hogy felneveljem a fiunkat, és megadjam neki mindazt, amire mindig is vágyott: szeretetet, biztonságot, értékeket és Isten igéjét. Ezer darabra tört szívvel írom ezeket a sorokat. Hogyan lépjek túl rajtad, életem szerelme? Hogyan magyarázzam el ezt a fiunknak? Ez széttépi a lelkem. Nyugodj békében, gyönyörű szerelmem.
