Sátorban alszik a halálos rákos 11 éves kislány és családja, hogy ki tudják fizetni a kezelését

Szívszorító történet rázta meg az amerikai közvéleményt: egy ritka és agresszív agydaganattal küzdő 11 éves kislány és családja napokig sátorban élt Ohio államban, hogy minden spórolt pénzüket a gyermek életmentő kezelésére fordíthassák.

Fotó: Facebook

A Louisiana államból származó Katie Tantonnál idén januárban diagnosztizáltak DIPG-t (diffúz intrizikusz hídi glióma), amely a legbrutálisabb gyermekkori daganatok egyike. Katie édesapja, Austin szerint a betegség a legrosszabb szülői rémálom: a daganat az agytörzset támadja meg, műthetetlen, és a túlélési esélye szinte a nullával egyenlő. A kislány tavaly még terepfutóként versenyzett, amikor kettős látást és fejfájást kezdett tapasztalni. Idén februárban, pontosan a 11. születésnapján indították el a sugárkezelését.

Sátorban a klinikai kísérletért

A daganat zsugorodni kezdett, de ez az agy vizesedését és súlyos rosszulléteket okozott nála. Mivel a louisianai lehetőségek kimerültek, a szülők úgy döntöttek, Ohio államba költöznek, hogy Katie részt vehessen a Columbusban található Nationwide Gyermekkórház egyik klinikai kísérletében.

Az utazási és szállodai költségek azonban gyorsan felemésztették a család minden vagyonát. Mivel helyi munkahely híján albérletet sem tudtak kivenni, a házaspár és négy lányuk kénytelen volt beköltözni egy sátorba a nyári hőségben, hogy spóroljanak és jogosulttá váljanak a helyi egészségügyi támogatásra (Medicaid). Katie-t egy gumimatracon, a plüssmaciját szorongatva fotózták le a sátor mélyén.

„Nem fogok hazudni, nagyon meleg van. Egyáltalán nem olyan szórakoztató, mint amilyennek hangzik, főleg nem néhány nap után” – nyilatkozta Breann, a kislány 37 éves édesanyja.

Összefogott a közösség a kislányért

A család mindent pénzzé tett, Katie nagynénje pedig egy 50 000 dolláros adománygyűjtő kampányt indított, megfogadva, hogy a cél elérésekor teljesen leborotválja a haját. „A haj visszanő. A gyerekkor nem” – írta a közösségi oldalon.

Miután a család drámai sorsa nyilvánosságra került, órákon belül megérkezett a segítség. A Cajun Navy 2016 nevű karitatív szervezet azonnal közbelépett: kifizették a család szállodai szobáját augusztus közepéig, és hivatalos ígéretet tettek arra, hogy az első 4–6 hónapban teljes egészében állják a bérleti díjukat, amint sikerül tartós albérletet találniuk Ohióban.