Döbbenetes fordulat: Pszichológus diplomával a zsebében állt át a vécépumpára a 21 éves diáklány

A Manchester környékén élő, indiai származású Heena Kerai igazi sikersztorinak indult: büszkén vette át pszichológia diplomáját az Edge Hill Egyetemen. A feketeleves azonban csak ezután jött. A lánynak hirtelen a szemébe ötlött a kőkemény valóság: a nyakán maradt közel 30 ezer font (körülbelül 14 millió forint) diákhitel, a munkaerőpiacot pedig rohamosan tarolja le a mesterséges intelligencia. Heena ekkor döntött úgy, hogy radikális váltásra van szükség, vízvezeték-szerelő lesz.

Nem egy tipikus vízvezeték-szerelő: Heena nem ijed meg a férfias munkától, bátran ragad szerszámot a kezébe Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az egyetemet szerettem, de a képzés felénél elgondolkodtam: az MI rengeteg iparágat vesz át. Valami praktikusat akartam, amire mindig szükség lesz

– mesélte Heena, aki fogta magát, és beiratkozott egy gáz- és vízvezeték-szerelő tanfolyamra.

Így reagálnak a férfiak a dögös vízvezeték-szerelő lányra

A dögös lány kezdetben rettegett, amikor belépett a kőkeményen férfias terepre. A szakmában ugyanis a nők aránya mindössze egy százalék körül mozog.

Besétálni egy terembe, ahol te vagy az egyetlen nő, ijesztő. Az emberek sokkos állapotban néznek rád. Eleinte nehéz volt, de aztán átfordítottam magamban: nem én félek tőlük, ők vannak tőlem megfélemlítve! Ez a gondolkodásmód sokat segített.

Heena ráadásul nemcsak a férfiakkal, hanem a sztereotípiákkal is harcol. Mint mondja, az emberek egy idősebb, kopaszodó fehér férfit várnak, amikor kihívnak egy szerelőt, nem pedig egy fiatal, csinos indiai lányt.

Az emberek mindig lesokkolódnak, amikor gyakorlaton vagyok az apukámmal. Ő csak ül hátul és nézi, ahogy dolgozom – el sem akarják hinni, hogy nem fordítva van, és nem én bámulok tétlenül.

Durva támadások érték az interneten

A bátor pályaváltás nem maradt visszhang nélkül. Amikor Heena elkezdte megosztani a mindennapjait az Instagramon, azonnal betalálták a fotelkommentelők.

Rengeteg a támogató ember, de a férfiaktól kapok lekezelő megjegyzéseket is, amikben azt kérdőjelezik meg, hogy egyáltalából értem-e a dolgomat. Legtöbbször profilkép nélküli alakok próbálják megmondani nekem, hogy nem tudom elvégezni a munkát.

A csinos szerelőlányt azonban nem olyan fából faragták, hogy megfutamodjon. Jelenleg heti két napot egy kisegítő iskolában dolgozik asszisztensként, hogy törlessze a gigantikus adósságát, a maradék időben pedig csőfogót ragad. Ráadásul rájött, hogy nőként óriási piaci rése van: sok egyedül élő nő vagy idős ember sokkal nagyobb biztonságban érzi magát, ha egy nőnek kell ajtót nyitnia a bajban.