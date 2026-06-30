„Nagymamám halálos ágyán tett vallomása felforgatta a családom életét”

Mindenki hallott már a halálos ágyon tett vallomásokról – de nem sokan élik át a valóságban. Egy nő családja élete a feje tetejére állt, amikor a nagymamája megdöbbentő vallomást tett percekkel a halála előtt.

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A nagymamáját mindig is különcnek tartották, de a család azt feltételezte, hogy ez nem terjedt tovább a szokatlan hobbikon és különös gyűjteményeken. Kiderült azonban, hogy a múltja sokkal színesebb lehetett, mint azt bárki valaha is gondolta volna.

A Reddit-en feltett kérdésre – „Azok, akik hallottak már halálos ágyon tett vallomásokat, mik voltak a legérdekesebbek” – válaszolva a nő ezt írta: „A nagymamám a halálos ágyán bevallotta a gyilkosságot. Általában azt gondolná az ember, hogy a fájdalomcsillapítás miatt tette, de annyira különc volt, hogy az valójában hihető volt.”

„Megkerestük az összes volt férjét, partnerét és minden más valószínű jelöltjét, és szerencsére senki sem tűnt el, és senki sem halt meg idő előtt, de néha azon tűnődöm...”

Mivel a nagymamája percekkel később meghalt, a családnak nem volt lehetősége további kérdéseket feltenni – így egy olyan rejtéllyel álltak szemben, amelyet talán soha nem fognak megoldani.

A bejegyzéshez hozzáfűzve az egyik felhasználó azt mondta: „Talán ez volt az utolsó módja annak, hogy megtréfálja az egész családot.”

Egy másik hozzátette: „Lehet, hogy gázolás történt?”

Egy harmadik ezt írta: „Talán egy abortált gyermekről lehetett szó? Már hallottam ezt a fájdalmat és bűntudatot anyáktól korábban is. Csak egy gondolat.”

De kiderül, hogy nem ő az egyetlen, aki hátborzongató vallomást hallott valakitől a halálos ágyán. Egy ápolónő felidézte a rémületét, miután egy haldokló beteg beismerte erőszakos bűncselekmény elkövetését – majd segített a rendőrségnek egy sor megoldatlan ügy kivizsgálásában, mielőtt elhunyt.

Utolsó napjaiban a férfi bevallotta, hogy egykor bandabeli bérgyilkos volt, aki pénzért hajtott végre bérgyilkosságokat. Lelkiismerete tisztázására törekedve azt is felajánlotta, hogy elmondja a rendőrségnek, hol temették el a holttesteket, hogy az áldozatok családjai végre választ kaphassanak a kérdéseire.