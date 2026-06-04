„Visszaadta a hitemet az emberekben” – Elhagyta a pénztárcáját a benne lévő vagyonnal, sokkot kapott, amikor 3 nap múlva kinyitotta a postaládáját

David Jacobson élete legrosszabb napját élte át. A takarítóként dolgozó férfi zsebében ritkán van ötven dollárnál több, ám ezúttal rámosolygott a szerencse: egy lottónyeremény és némi kerti munka után 500 dollár (körülbelül 180 ezer forint) lapult a bőrtárcájában. A meccsre menet, az elektromos biciklijén száguldva azonban elhagyta a készpénzt az irataival együtt.
A férfi kétségbeesetten fordult vissza, de a tárcának nyoma veszett. Barátai adtak neki kölcsön egy kis aprót, hogy kihúzza a következő fizetésig, de Davidet marta az idegesség. A pénzt a közüzemi számlákra szánta, és már azon gondolkodott, milyen másodállást kell vállalnia, hogy kifizesse a tartozásait.
Teljesen ki voltam borulva. Nem vagyok gazdag ember, ez a veszteség padlóra küldött volna
– emlékezett vissza a drámai órákra David.
Három nappal később, az ünnepnap ellenére David belső késztetést érzett, hogy este 9-kor kimenjen a postaládához. Maga sem tudta, miért teszi, hiszen tiszta őrültség volt, de amikor felnyitotta a fedelet, egy autóból származó, tiszta szalvétát talált benne. Egy kézzel írt üzenet állt rajta:
Szeretném felvenni a kapcsolatot David Jacobsonnal. Megtaláltuk a tárcáját a bicikliúton... Kérlek, hívj fel!
A cetlit egy Leo nevű férfi írta alá, aki ráadásul 25 kilométert autózott csak azért, hogy személyesen dobja be az üzenetet, miután a házba nem tudott bejutni.
David azonnal tárcsázta a megadott számot. Másnap a helyi kocsmában találkoztak, ahol a becsületes megtaláló, az 55 éves Leo McIntosh hiánytalanul átadta a vaskos tárcát. David elsírta magát a boldogságtól, és azonnal negyven dollár jutalmat ajánlott fel a férfinak, de Leo határozottan visszautasította azt.
Csak annyit mondtam neki: nagyon köszönöm az ajánlatot, de inkább add ezt tovább. Ha látsz valakit, akinek segítségre van szüksége, segíts rajta
– mesélte Leo, mire David zokogva borult a nyakába, és megölelte a kocsmaablakon keresztül.
A két férfi azóta is tartja a kapcsolatot, David pedig visszakapta a hitét az emberiségben – írja a People magazin.
Az ilyen esetek adják vissza a hitedet, hogy vannak még jó emberek
– mondta meghatottan a férfi, aki azóta még jobban figyel a környezetére, hogy meghálálja a sorstól kapott hihetetlen szerencséjét.
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