„Visszaadta a hitemet az emberekben” – Elhagyta a pénztárcáját a benne lévő vagyonnal, sokkot kapott, amikor 3 nap múlva kinyitotta a postaládáját

David Jacobson élete legrosszabb napját élte át. A takarítóként dolgozó férfi zsebében ritkán van ötven dollárnál több, ám ezúttal rámosolygott a szerencse: egy lottónyeremény és némi kerti munka után 500 dollár (körülbelül 180 ezer forint) lapult a bőrtárcájában. A meccsre menet, az elektromos biciklijén száguldva azonban elhagyta a készpénzt az irataival együtt.

David zokogva borult megváltója nyakába, amikor kiderült: a rengeteg készpénz hiánytalanul megkerült / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A férfi kétségbeesetten fordult vissza, de a tárcának nyoma veszett. Barátai adtak neki kölcsön egy kis aprót, hogy kihúzza a következő fizetésig, de Davidet marta az idegesség. A pénzt a közüzemi számlákra szánta, és már azon gondolkodott, milyen másodállást kell vállalnia, hogy kifizesse a tartozásait.

Teljesen ki voltam borulva. Nem vagyok gazdag ember, ez a veszteség padlóra küldött volna

– emlékezett vissza a drámai órákra David.

A titokzatos üzenet

Három nappal később, az ünnepnap ellenére David belső késztetést érzett, hogy este 9-kor kimenjen a postaládához. Maga sem tudta, miért teszi, hiszen tiszta őrültség volt, de amikor felnyitotta a fedelet, egy autóból származó, tiszta szalvétát talált benne. Egy kézzel írt üzenet állt rajta:

Szeretném felvenni a kapcsolatot David Jacobsonnal. Megtaláltuk a tárcáját a bicikliúton... Kérlek, hívj fel!

A cetlit egy Leo nevű férfi írta alá, aki ráadásul 25 kilométert autózott csak azért, hogy személyesen dobja be az üzenetet, miután a házba nem tudott bejutni.

A könnyes találkozás

David azonnal tárcsázta a megadott számot. Másnap a helyi kocsmában találkoztak, ahol a becsületes megtaláló, az 55 éves Leo McIntosh hiánytalanul átadta a vaskos tárcát. David elsírta magát a boldogságtól, és azonnal negyven dollár jutalmat ajánlott fel a férfinak, de Leo határozottan visszautasította azt.

Csak annyit mondtam neki: nagyon köszönöm az ajánlatot, de inkább add ezt tovább. Ha látsz valakit, akinek segítségre van szüksége, segíts rajta

– mesélte Leo, mire David zokogva borult a nyakába, és megölelte a kocsmaablakon keresztül.

A két férfi azóta is tartja a kapcsolatot, David pedig visszakapta a hitét az emberiségben – írja a People magazin.

Az ilyen esetek adják vissza a hitedet, hogy vannak még jó emberek

– mondta meghatottan a férfi, aki azóta még jobban figyel a környezetére, hogy meghálálja a sorstól kapott hihetetlen szerencséjét.