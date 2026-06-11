„Apu, miért érzem úgy, hogy meghalok?” – 3500 kilométeres rémálommá vált a luxusnyaralás egy megőrült utas miatt

A Manchesterben élő Mr. Stockford és felesége négy kislányukkal indultak haza Cancúnból, de a felhők felett elszabadult a pokol, ami miatt végül elkerülhetetlenné vált a kényszerleszállás. Közvetlenül mögöttük egy férfi teljesen megvadult, agresszíven őrjöngeni kezdett, és többször is megpróbálta menet közben kinyitni a repülőgép ajtaját. Zavaros üvöltözésbe kezdett, és egy késsel hadonászó emberről hallucinált, halálra rémítve a járaton ülő gyerekeket.

A horrorjárat kényszerleszállása után a jéghideg reptéren rekedtek a sokkos állapotban lévő utasok

Fotó: Etédi Villő

Orvossal fogták le a dühöngő férfit, miután a felesége nyugtatói miatt azonnali kényszerleszállást kellett végrehajtani

A légiutaskísérők végül egy orvos segítségével tudták csak lefogni a dühöngő férfit. Mint kiderült, a férfi felesége egy mexikói taxisofőrtől vásárolt nyugtatókkal tömte meg a férjét az út előtt, ettől kattant be. A pilóta nem kockáztatott: azonnali kényszerleszállást hajtott végre a kanadai Ganderben, ahol a rendőrség már várta a rengetegest.

A gép elég keményen landolt, a férfi fel akart ugrani, a személyzet pedig torkaszakadtából ordította, hogy ’Azonnal üljön vissza!’ A mögöttünk ülő gyerekek zokogtak, azt hitték, meg fognak halni. Azt kérdezgették: ’Apu, miért érzem úgy, hogy meghalok?’ Rettenetes volt

– emlékezett vissza a családfő a drámai percekre.

Fagyoskodás és üres ígéretek

Az igazi sokk azonban csak a landolás után érte a 360 utast. A trópusi, 32 fokos hőségből érkező, pólós emberek a kanadai éjszaka 3 fokos fagyába csöppentek, a TUI légitársaság pedig a kapitány ígéretei ellenére cserbenhagyta őket. Mivel a kisvárosban épp egy hatalmas rendezvény zajlott, nem voltak szabad szállodai szobák. Miután órákat fagyoskodtak a buszra várva, a Stockford családot egy olyan hotelbe vitték, ahol közölték velük: mindössze négy órájuk van, utána el kell hagyniuk a szobát – írja a Daily Star.

Éjszaka a jéghideg padlón

A kálvária a reptéren folytatódott, ahol újabb 14 órát kellett eltölteniük. Mivel a csomagjaik a gépen maradtak, a családok és a kisbabák a repülőtér jéghideg, kemény padlóján, kabátok nélkül kényszerültek aludni. A reptéri büfék teljesen kifogytak az ételből, a kapott kuponok pedig semmit sem értek. Végül a helyi lakosok siettek a britek segítségére, akik ingyen fuvarozták őket, és alapvető holmikkal látták el a bajbajutottakat.