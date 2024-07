Amikor felnyitották a kisbabám koponyáját, kicsi ujjak bújtak elő az agyából

A gyermek áldás, éppen ezért a legtöbb felnőtt ember szeretne utódokat. Mindenki másképpen gondolkodik az ideális családról, így tehát vannak, akik csak egy gyermeket szeretnének, míg mások sokat, hogy nagyobb családban élhessenek. Ha több gyermeket szeretnénk, az ikrek sok boldogságot tudnak okozni a szülőknek, arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy az ikerterhesség mindig nehezebb és kockázatosabb. Sajnos azonban van úgy, hogy tragédiához is vezethet.

A fetus in fetu (FIF) egy rendkívül ritka állapot, mindössze félmillió terhesség közül egyszer fordul elő átlagosan. Az állapotot parazita magzat néven is emlegetik. Ebben az esetben ugyanis ikrek fogannak meg az édesanya méhében, sajnos azonban az egyik baba felszívódik a másik babába, és az ő testében kezd el növekedni. Minthogy ott nem megfelelőek a körülmények az életben maradáshoz, ezért a magzat egy idő után elhal. Egy kisbaba azonban megszületik, ám általában csak később veszik észre, hogy egy halott magzat van a testében, és sok esetben a megszületett babák is meghalnak. Az esetek többségében a halott magzatok a babák hasában szoktak felbukkanni, most azonban más volt a helyzet.

Az édesanyát császározni kellett, a babája ugyanis farfekvéses volt. Már a szülésnél feltűnt az orvosoknak, hogy a baba feje nagyon nagy. A kicsi később nagyon lassan fejlődött. Nagyon rosszak voltak a motorikus képességei, és csak egyetlen szót tudott kimondani: azt, hogy mama. A kicsi végül rosszul lett és összeesett. Ekkor vették észre, hogy egy kis gerincoszlop van az agyában. A babát azonnal meg kellett műteni, hogy kiszedjék a magzatot a fejéből. Ahogyan lyukat vágtak a koponyájába, a metszésen először kis ujjak bukkantak fel, majd kicsi kezek, és egy fej, amin száj és szem is volt.

Eltávolították az élettelen magzatot az agyából, sajnos azonban a baba nem ébredt fel az altatásból, majd rohamai lettek. 12 nappal a műtét után elhunyt - írja a The Sun.