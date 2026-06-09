A ravatalnál derült ki a nagymama rejtélyes kettős élete: olyasmit találtak a holmijai között, amitől az egész családnak leesett az álla

A gyász és a fájdalom pillanatait hirtelen a tiszta döbbenet váltotta fel egy amerikai családban. A 82 éves korában elhunyt Peggy Kelpe mindig is a számok embere volt, precíz és rendezett életet élt, így senki sem lepődött meg, amikor a szobájában egy vaskos iratrendező bukkant fel. Az elhunyt nagymama unokája, Madelyn Mikelson azonban szinte sokkot kapott, amikor felnyitotta a fedelet: számlák helyett dögös hollywoodi sztárok fotói és a róluk vezetett, kínosan pontos jegyzetek néztek farkasszemet vele.

Adópapírok helyett dögös hollywoodi pasik fotóival volt teli az elhunyt nagymama titkos mappája Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Így bukott le az elhunyt nagymama a családja előtt

Peggy rákbetegség következtében hunyt el, a hátrahagyott hálószobájának kiürítését pedig legkedvesebb unokájára, Madelynre bízták. A lány jól ismerte a nagymamáját, tudta, hogy imádja a pénzügyeket, ezért teljesen biztosra vette, hogy a fekete mappa unalmas adópapírokat rejt. Tévedett.

Nem számítottam Morten Harketre, mikor kinyitottam a mappát, de azért meg sem lepődtem

– nyilatkozta az unoka.

Kiderült ugyanis, hogy a nagymama igazi tinilányként rajongott a hírességekért. A mappát milliónyi sztárfotó borította, mellettük pedig kézzel írott jegyzetek sorakoztak a celebek születésnapjáról, magasságáról és még a csillagjegyükről is. A legnagyobb kedvenc egyértelműen az A-ha zenekar frontembere, Morten Harket volt, de feltűnt a lapokon Matthew McConaughey és Keanu Reeves is. Utóbbira ráadásul egy vicces családi emlék is azonnal magyarázatot adott.

Elkacagtam magam, amikor megláttam Keanu Reevest. Pár éve a tavaszi szünetet nála töltöttem, és kötelező jelleggel megnézetett velem az összes John Wick-filmet. Most már legalább tudom, miért!

– emlékezett vissza Madelyn.

Felrobbantotta az internetet a nagyi

A lány készített egy videót a titkos gyűjteményről a TikTokra, ami pillanatok alatt vírusként terjedt el, és több mint 5 millió megtekintést generált. A videó pont a temetés előtti napon ment nagyot, így a gyászoló család a legnehezebb órákban kapott elképesztő szeretetáradatot a kommentelőktől – írja a People magazin.

A mappa akkora szenzáció lett, hogy a nagymama búcsúztatóján, a toron is központi helyet kapott: a gyászolók a könnyeiket törölgetve, nevetve böngészték az idős asszony titkos szerelmi listáját.

Mindenki imádta a mappát, a netezők közül rengetegen királynőnek és dívának nevezték a mamát. Ez a rengeteg szeretet és poén teljesen felvidított minket egy olyan napon, ami egyébként elviselhetetlenül nehéz lett volna

– tette hozzá Madelyn.