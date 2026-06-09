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A ravatalnál derült ki a nagymama rejtélyes kettős élete: olyasmit találtak a holmijai között, amitől az egész családnak leesett az álla

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 06:00
hollywoodi sztárnagymama
A 28 éves Madelyn zokogva pakolta rákban elhunyt, imádott nagymamája holmijait, amikor a szekrényből előkerült egy rejtélyes fekete mappa. Azt hitte, unalmas pénzügyi papírok és adóbevallások vannak benne, de ami a lapokról visszaköszönt rá, attól hirtelen tátva maradt a szája.
Bors
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A gyász és a fájdalom pillanatait hirtelen a tiszta döbbenet váltotta fel egy amerikai családban. A 82 éves korában elhunyt Peggy Kelpe mindig is a számok embere volt, precíz és rendezett életet élt, így senki sem lepődött meg, amikor a szobájában egy vaskos iratrendező bukkant fel. Az elhunyt nagymama unokája, Madelyn Mikelson azonban szinte sokkot kapott, amikor felnyitotta a fedelet: számlák helyett dögös hollywoodi sztárok fotói és a róluk vezetett, kínosan pontos jegyzetek néztek farkasszemet vele.

Adópapírok helyett dögös hollywoodi pasik fotóival volt teli az elhunyt nagymama titkos mappája
Adópapírok helyett dögös hollywoodi pasik fotóival volt teli az elhunyt nagymama titkos mappája Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Így bukott le az elhunyt nagymama a családja előtt

Peggy rákbetegség következtében hunyt el, a hátrahagyott hálószobájának kiürítését pedig legkedvesebb unokájára, Madelynre bízták. A lány jól ismerte a nagymamáját, tudta, hogy imádja a pénzügyeket, ezért teljesen biztosra vette, hogy a fekete mappa unalmas adópapírokat rejt. Tévedett.

Nem számítottam Morten Harketre, mikor kinyitottam a mappát, de azért meg sem lepődtem

– nyilatkozta az unoka.

Kiderült ugyanis, hogy a nagymama igazi tinilányként rajongott a hírességekért. A mappát milliónyi sztárfotó borította, mellettük pedig kézzel írott jegyzetek sorakoztak a celebek születésnapjáról, magasságáról és még a csillagjegyükről is. A legnagyobb kedvenc egyértelműen az A-ha zenekar frontembere, Morten Harket volt, de feltűnt a lapokon Matthew McConaughey és Keanu Reeves is. Utóbbira ráadásul egy vicces családi emlék is azonnal magyarázatot adott.

Elkacagtam magam, amikor megláttam Keanu Reevest. Pár éve a tavaszi szünetet nála töltöttem, és kötelező jelleggel megnézetett velem az összes John Wick-filmet. Most már legalább tudom, miért!

– emlékezett vissza Madelyn.

Felrobbantotta az internetet a nagyi

A lány készített egy videót a titkos gyűjteményről a TikTokra, ami pillanatok alatt vírusként terjedt el, és több mint 5 millió megtekintést generált. A videó pont a temetés előtti napon ment nagyot, így a gyászoló család a legnehezebb órákban kapott elképesztő szeretetáradatot a kommentelőktől – írja a People magazin.

A mappa akkora szenzáció lett, hogy a nagymama búcsúztatóján, a toron is központi helyet kapott: a gyászolók a könnyeiket törölgetve, nevetve böngészték az idős asszony titkos szerelmi listáját.

Mindenki imádta a mappát, a netezők közül rengetegen királynőnek és dívának nevezték a mamát. Ez a rengeteg szeretet és poén teljesen felvidított minket egy olyan napon, ami egyébként elviselhetetlenül nehéz lett volna

– tette hozzá Madelyn.

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