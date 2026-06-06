"Biztos utált dolgozni" - a 26 éves nő egy 60 éves férfihoz ment hozzá

Egy dél-karolinai pár között 34 év korkülönbség van. A kapcsolat működése érdekében szabályokat hoztak, amelyek komoly vitát váltottak ki. Egyesek szerint túl „szigorú” a párkapcsolatuk, és megkérdőjelezik, hogy tartós lehet-e egy ilyen korkülönbséggel rendelkező kapcsolat. Mások szerint a nő csupán aranyásó, akinek nem fűlött a foga a munkához.

„26 és 60 évesek vagyunk és a korkülönbség miatt nem alakulhat ki vita a kapcsolatunkban” – kezdi a 26 éves Gracen Greagen és 60 éves férje, Kevin Greagan a dél-karolinai Greenville-i tóparti házuk nyugágyain ülve vírusvideójukat. A kapcsolat érdekében szabályokat hoztak. Az első, megkérdőjelezhetetlen dolog, hogy naponta együtt imádkoznak.

„Minden egyes este együtt imádkozunk… Ez az utolsó dolog, amit teszünk” – mondták. „Hittől függetlenül, a hála kifejezésének szándékossága... nagyszerű módja annak, hogy közösen és egyénileg is összpontosítsunk.”

A második szabályuk az, hogy nem isznak, hacsak nincsenek együtt.

„Az ivás és a részegség sebezhetővé tesz, és ez nem olyasmi, amit a partnerem jelenléte nélkül szeretnék megtenni” – mondta a 60 éves férfi. Hozzátette: „Ez egy olyan döntés volt, amit egyénileg hoztunk meg. Nem erőltettük rá egymásra... Ahelyett, hogy korlátozónak vagy irányítónak tekintenénk, egyedülállóan különlegesnek és egymás iránti elkötelezettségünk bizonyítékának tekintjük.”

A harmadik szabály az, hogy konfliktusok közepette is szolgálják egymást.

„Könnyű valakit kiszolgálni, amikor boldog és napsütéses idő van, de amikor zivatar gördül át az égen… ez egy kicsit nehezebbé válik” – mondta Kevin. „A nézeteltérés önmagában is fennállhat… nem fogja befolyásolni az egymás iránti kedvességünket és udvariasságunkat. Ha valakitől, aki mérges rád, kapsz egy fejmasszázst, tudod, hogy szeretve vagy.”

Az utolsó pedig az, hogy nem pontozzák egymást és a cselekedeteiket.

„Az apám azt mondta, hogy sok pár célja, hogy mindkettőjük 50 százalékot adjon bele a párkapcsolatba… azt mondta, ez egy szörnyű cél egy házasságban. 100 százalékot kellene adnia mindenkinek” – mondta a 26 éves nő.