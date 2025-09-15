Milliókat érő lottószelvényük napokig a hűtőn állt – észre sem vették

Egy pár élete teljesen megváltozott, amikor a hűtő tetején rátaláltak egy elfelejtett lottószelvényre. A melbourne-i nagyszülőket egy mágnessel a hűtő tetejére tűzött szelvény tette milliomossá: összesen 13 millió (3,16 milliárd forint) dollárt nyertek.

Milliókat érő lottószelvényük napokig a hűtőn állt Fotó: Pexels

A szelvényt valójában nem veszítették el, csupán megfeledkeztek róla. A Powerball sorsolás után, amelyre szeptember 4-én került sor. A The Lott közzétette az 51 millió dolláros nyeremény nyerőszámait. A brightoni külvárosban élő házaspár mit sem sejtve tovább élte mindennapjait, nem tudva, hogy az ő szelvényük az egyik a négy közül, amely a hatalmas nyeremény jelentős részét elvitte.

Majdnem elúszott a nyertes lottószelvény

A Lott nem tudta azonnal értesíteni őket, mert a pár nem volt regisztrált tagja a klubjuknak. Szerencsére a házaspár időben észrevette a hűtőn felejtett szelvényt, és ezzel elkerülték, hogy lemaradjanak a mesés összegről.

A feleség elmondása szerint teljesen ledöbbentek, amikor kiderült, hogy nyertek. Bevallotta, hogy a férjével együtt nagyon elfoglaltak voltak, és az élet zűrzavarában egyszerűen elfelejtették összehasonlítani a Powerball-számokat a szelvényükön lévőkkel.

A nő azt is elárulta, hogy a nyertes számokat teljesen véletlenszerűen választották ki, semmilyen tudatosság nem volt bennük.

A meg nem nevezett pár, akik egész életükben keményen dolgoztak, most azt tervezik, hogy az összeget elsősorban gyermekeikre és unokáikra költik. Saját maguk megajándékozására egy kis házat szeretnének venni.

Évek óta veszünk lottószelvényeket, hol rendszeresen, hol rendszertelenül. El sem hiszem, hogy ez megtörtént velünk. A francba! Nem tudom, hogy tovább dolgozzak-e vagy nyugdíjba menjek. A mai napi terveimet már most teljesen átírtam, az biztos. Idő kell, mire ezt feldolgozzuk.

- nyilatkozta izgatottan a feleség.

A The Lott tájékoztatása szerint a pár egy kelet-brightoni üzletben vásárolta a nyertes szelvényt. A nyerőszámok 9, 22, 23, 3, 13, 28 és 32, a Powerball-szám pedig az 5 volt - írja a UniLad.