Rejtélyes halál a nyaraláson: összeesett és meghalt egy 21 éves turista Törökországban

Egy családi ünneplésnek indult törökországi nyaralás tragédiába torkollott, amikor egy fiatal brit férfi minden előjel nélkül összeesett az utcán, majd rövid időn belül életét vesztette.
A 21 éves Branigan Smith családjával utazott Törökországba, hogy édesapja 50. születésnapját ünnepeljék a Dalaman közelében töltött nyaralás során. A beszámolók szerint a fiú teljesen egészséges volt, rendszeresen sportolt, és semmilyen ismert alapbetegsége nem volt. A tragédia egy vacsora után történt. Branigan a családjával együtt indult vissza a szállodához közeli bárhoz, amikor váratlanul összeesett az utcán. Egy járókelő azonnal megkezdte az újraélesztést, miközben mentőt hívtak.
A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, azonban a családtagokat nem engedték, hogy a fiúval tartsanak a kórházba. Mire ők is odaértek, az orvosok már küzdöttek Branigan életéért. Az orvosok mintegy 50 percen keresztül próbálták újraéleszteni, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. A fiatal férfit hajnalban halottnak nyilvánították.
A tragédia után a családot újabb megpróbáltatások érték. A fiú holttestét több mint 230 kilométerre, Antalyába szállították boncolásra és a hozzátartozók nem búcsúzhattak el tőle. Később a testet visszaszállították az Egyesült Királyságba, ahol újabb vizsgálatokat végeztek, de ezek sem adtak egyértelmű magyarázatot a halál okára. A család elmondása szerint felmerült a hirtelen szívhalál lehetősége, azonban ezt egyelőre nem erősítették meg. A brit hatóságok további dokumentumokat kértek a törökországi boncolásról, amelyek talán segíthetnek tisztázni a történteket.
Branigan édesanyja szerint a történtek azóta is rengeteg kérdést vetnek fel bennük és folyamatos bizonytalanságban élnek. Különösen aggódnak a család többi tagja miatt is, hiszen egyelőre nem tudják, fennállhat-e bármilyen örökletes egészségügyi kockázat. Emlékére jótékonysági futballmérkőzést szerveznek, amelynek bevételét a British Heart Foundation javára ajánlják fel, tudta meg a Mirror.
