Vérszívók célpontja lett Győr: a lakosság segítségét kérik a védekezéshez

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 16:05
A melegedő időjárás kedvez a szúnyogok elszaporodásának, és már most megjelentek az első egyedek a kertekben. A győri önkormányzat szerint akár egy liter pangó víz is elegendő lehet több ezer lárva kikeléséhez.

A melegebb napok beköszöntével egyre nagyobb problémát jelenthet a szúnyogok elszaporodása – erre hívta fel a figyelmet közleményében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. A lakosság segítségét is kérik a "támadás" leverésére.

Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock 

A tájékoztatás szerint már egészen kis mennyiségű, akár egy liter állóvíz is ideális környezetet biztosít a szúnyoglárvák számára: ilyen mennyiségben akár több ezer egyed is kifejlődhet egyetlen hét alatt.

A szakemberek kiemelték, hogy a probléma sokszor a háztartások közvetlen környezetében alakul ki. A szúnyogok leggyakrabban olyan hétköznapi helyeken jelennek meg, mint a fedetlen esővízgyűjtő hordók, vödrök, virágcserepek alátétjei, kerti játékok vagy akár az udvaron hagyott fóliákon összegyűlt víz. Emellett a használaton kívüli autógumik és a kisállatok itatóedényei is ideális tenyészhelyet jelenthetnek.

Az önkormányzat hangsúlyozza: a lakosság együttműködése nélkül nem lehet hatékony a védekezés. Ha a pangó vizek megmaradnak az udvarokban és kertekben, akár egy héten belül jelentős szúnyoginvázió alakulhat ki, ami a környezetbarát gyérítési módszerek hatékonyságát is csökkenti.

A megelőzés kulcsfontosságú. Néhány egyszerű lépéssel jelentősen csökkenthető a szúnyogok száma:

  • az esővízgyűjtők lefedése szúnyoghálóval,
  • a pangó víz rendszeres kiöntése,
  • az állatok ivóvizének gyakori cseréje,
  • a felesleges tárgyak, például gumiabroncsok vagy fóliák eltávolítása.

A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy osszák meg az információkat egymással, és közösen lépjenek fel a szúnyogok ellen – írja a Győr.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
