Vérszívók célpontja lett Győr: a lakosság segítségét kérik a védekezéshez

A melegebb napok beköszöntével egyre nagyobb problémát jelenthet a szúnyogok elszaporodása – erre hívta fel a figyelmet közleményében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. A lakosság segítségét is kérik a "támadás" leverésére.

Ideje felkészülni a szúnyogok támadására

Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A tájékoztatás szerint már egészen kis mennyiségű, akár egy liter állóvíz is ideális környezetet biztosít a szúnyoglárvák számára: ilyen mennyiségben akár több ezer egyed is kifejlődhet egyetlen hét alatt.

A szakemberek kiemelték, hogy a probléma sokszor a háztartások közvetlen környezetében alakul ki. A szúnyogok leggyakrabban olyan hétköznapi helyeken jelennek meg, mint a fedetlen esővízgyűjtő hordók, vödrök, virágcserepek alátétjei, kerti játékok vagy akár az udvaron hagyott fóliákon összegyűlt víz. Emellett a használaton kívüli autógumik és a kisállatok itatóedényei is ideális tenyészhelyet jelenthetnek.

Az önkormányzat hangsúlyozza: a lakosság együttműködése nélkül nem lehet hatékony a védekezés. Ha a pangó vizek megmaradnak az udvarokban és kertekben, akár egy héten belül jelentős szúnyoginvázió alakulhat ki, ami a környezetbarát gyérítési módszerek hatékonyságát is csökkenti.

A megelőzés kulcsfontosságú. Néhány egyszerű lépéssel jelentősen csökkenthető a szúnyogok száma:

az esővízgyűjtők lefedése szúnyoghálóval,

a pangó víz rendszeres kiöntése,

az állatok ivóvizének gyakori cseréje,

a felesleges tárgyak, például gumiabroncsok vagy fóliák eltávolítása.

A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy osszák meg az információkat egymással, és közösen lépjenek fel a szúnyogok ellen – írja a Győr.hu.