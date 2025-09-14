Elképesztő: a bácsalmási kislány szíve a jobb oldalon dobog

Bácsalmáson él a 11 éves Pamela, egy tündéri mosolygós kislány. A küzdelem, amit ő és családja vív, messze nem hétköznapi. Pamela szíve ugyanis a jobb oldalon dobog, ez az állapot a dextrocardia, amely egy rendkívül ritka rendellenesség, hazánkban is alig néhány eset ismert! A dextrocardia egy ritka szívfejlődési rendellenesség, amelynél a szív nem a bal, hanem a jobb oldalon helyezkedik el a mellkasban. Átlagos előfordulása az emberek körében körülbelül 0,01–0,05%.

Pamela ragyogó mosolya még a legnehezebb pillanatokban is fényt hoz környezetébe (Forrás: olvasói)

Pamela az emlékeiért is harcol

Pamela édesanyja, Mondok Nikolett mindennap egyensúlyozik a kezelések, vizsgálatok, fejlesztések és az otthoni gondoskodás között. A kislány állapota összetett: légzőszervi problémák, egyensúlyzavar és memóriazavar is nehezíti az életüket.

Nem elég, hogy Pami szíve a megszokottól eltérően a jobb oldalon dobog, még a teste jobb oldalán a légző- és nyelőcsöve is összeér. Szerencsére a műtét jól sikerült, de ő csak annyit kérdezett tőlem: ’Anya, engem műtenek, miért te aggódsz?’ Most pedig újabb nehézségek jelentkeztek: neurológiai tünetek, és szegénynek romlani kezdett a memóriája

– meséli Nikolett, a 11 éves Pamela édesanyja.

Néha olyan, mintha kikapcsolna az agya. Elfelejti, amit épp csinál, a feladatokat többször el kell magyarázni. Amikor elfelejt valamit, gyakran sír, de nem zárkózik el. A legjobban az bántja, hogy nem járhat iskolába. Most az az egyetlen vágya, hogy visszakapja a memóriáját. Korábban orvos akart lenni, de álmai most kicsit háttérbe szorultak. Csak azt mondja, szeretne emlékezni. Én hiszek benne, nagyon remélem, hogy megtaláljuk az okokat, és lesz kezelés. Mert ő mindent megérdemel legalább úgy, mint bármely 11 éves kislány

-teszi hozzá.

Míg mások elkezdték az iskolát, úgy Pamla folyamtos kivizsgálásokra jár. Az orvosok véleménye szerint nincs olyan állapotban, hogy iskolába menjen memória zavara miatt, ezért magán tanuló lesz.

Sajnos sok dologban visszamaradt. Az orvosok szerint 7-8 éves szinten van, de senki nem tudja biztosan, mi okozza ezt. A szakszolgálat szerint a memória kimaradása olyan, mintha időszakosan ‘újraindulna’ az agya. Mint egy számítógép. Elkezdi a feladatot de leáll, újra kell kezdenie az elejéről. Nagyon látványos dolog tényleg. Nem tudjuk miért van ez

- meséli Nikolett kétségbeesetten.