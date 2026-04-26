„Ez az én pénzem!” – 450 milliót nyert a kaszinóalkalmazáson a nő, de egy fillért sem kapott belőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 14:00
Claire már azt tervezgette, hogyan biztosítja gyermekei jövőjét a mesés vagyonból, ám az öröme hamar rémálommá vált. A szerencsejáték-óriás kegyetlen választ adott: hiba csúszott a gépezetbe.
Vannak pillanatok, amik megváltoztatják az ember életét. A brit Claire Ainsley számára ez az a perc volt, amikor az online kaszinó alkalmazása azt mutatta: ő lett a legújabb milliomos. Az édesanya szeme előtt azonnal lepörgött a jövő, hiszen a szerencsejáték egyetlen pillanat alatt emelte őt a fellegekbe. Úgy érezte, végre fellélegezhet, minden álma teljesülhet, és soha többé nem lesznek anyagi gondjai.

A szerencsejáték-óriás hibája miatt Claire Ainsley élete egyik legnagyobb csalódását élte át, miután kiderült, hogy mégsem vált milliomossá Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Annyira izgatott voltam! Már elterveztem a közös nyaralást a gyerekekkel, és azt, hogy házat veszek nekik, ha felnőnek. Szentül hittem, hogy 72 órán belül ott lesz a pénz a számlámon

– mesélte megtörten a nő.

Kegyetlen fordulat: a szerencsejáték mégsem tette gazdaggá

A dráma ott kezdődött, amikor Claire elküldte a képernyőfotókat a nyereményről a William Hill ügyfélszolgálatának. Elsőre minden simán ment: kérték a személyijét, és megerősítették, hogy úton van a mesés összeg. Aztán eltelt a három nap, és a várt értesítés helyett valami egészen más érkezett.

A kifizetést az utolsó pillanatban elutasították, majd jött a kegyetlen e-mail: a szoftver meghibásodott, a nyeremény pedig nem érvényes. A cég közleménye szerint egy technikai gubanc miatt látszottak hibás összegek a játékosok egyenlegén.

Milliós átok: még örülhet is, hogy nem kapta meg?

Bár Claire-t teljesen kikészítette a döntés, kiderült, hogy nincs egyedül. Egy Facebook-csoportban több sorstársával is felvette a kapcsolatot, akik ugyanígy jártak. Sőt, van, akinél még ennél is nagyobb a baj.

Sokan nyertek, és volt, aki ki is vette a pénzt. Tulajdonképpen szerencsés vagyok, hogy hozzám nem érkezett meg az összeg, mert nem lenne miből visszafizetnem

– utalt a nő arra, hogy a cég most perli azokat, akik a rendszerhiba miatt jogtalanul jutottak pénzhez.

Nem hagyja annyiban

A stúdióban ülő ügyvéd szerint a fogadóirodát védik a felhasználási feltételek, amik kimondják: hiba esetén törölhetik a nyereményt. Claire azonban nem tágít. Bizonyítékot akar látni a hibáról, és nem fogadja el, hogy csak úgy kisétálhatnak az ígéretükből – írja a brit Mirror.

Úgy éreztem, ez a pénz jár nekem. Azt mondták, megkaphatom, szóval az az én pénzem!

– jelentette ki harciasan az anyuka, aki most teljes elemzést követel a cégtől a véletlen hibáról.

 

