Új korszak jöhet a lottójátékoknál: bemutatták a Lutrit, ahol az nyer, aki nem talál el semmit

A lottózásban ritkán látni olyan radikális újítást, amely nemcsak a szabályokat, hanem a játékosok alapvető gondolkodásmódját is megváltoztatja. A Szerencsejáték Zrt. legújabb lottójátéka, a Lutri, pontosan ilyen.
A Lutri szabályai első hallásra szokatlannak tűnhetnek, de lényege az úgynevezett inverz játékélmény. A játékosoknak 49 számból kell 10-et megjelölniük, a cél pedig az, hogy ezeket a számokat ne húzzák ki a napi sorsolások során. Minden este 14 számot sorsolnak ki, és a mi szelvényünk akkor marad versenyben, ha a választott számaink érintetlenek maradnak.
Tehát egyetlen 500 forintos szelvénnyel akár négy egymást követő napon, azaz négy sorsoláson is részt vehetünk. A tét pedig nem kicsi: ha mind a tíz számunk "túléli" a napi sorsolásokat, akkor megnyerjük a 400 millió forintos főnyereményt.
A játék egyik legnagyobb újítása az úgynevezett cash-out, azaz a a kiszállás lehetősége, amit eddig leginkább a TippmixPro sportfogadói játékán ismerhettünk. Ez azt jelenti, hogy a játékos minden sorsolás után dönthet: felveszi az addig megszerzett biztos nyereményt, vagy tovább kockáztat a nagyobb összeg reményében. Ez a funkció először jelenik meg ilyen formában egy sorsolásos játékban.
Horváth Zoltán a bemutatón arról beszélt, hogy a Lutri teljes egészében saját fejlesztés eredménye.
Ez a fejlesztés nemzetközi viszonylatban is egyedülálló
– hangsúlyozta az igazgató, majd kiemelte, hogy a Lutrit nem egy "licenszként" vásárolták, hanem a Szerencsejáték Zrt. munkatársai alkottak meg, a játékosok változó igényeihez igazodva.
Mint mondta, a játék megalkotása hosszú folyamat volt: amihez nemzetközi trendeket vizsgáltak meg, kutatási adatokat elemeztek, majd így egy olyan koncepciót dolgoztak ki, amely eltér a hagyományos lottóktól. Ezzel a céljuk nemcsak az volt, hogy egy új játékot hozzanak létre, hanem az is, hogy új szemléletet adjanak a játékosoknak.
A Lutri szelvény ára 500 forint. A sorsolások minden este 23:30 és 23:59 között zajlanak.
A Lutri bevezetése jól illeszkedik a vállalat azon narratívájába, hogy ez már nemcsak a hagyományos lottókedvelőknek szól, hanem a fiatalabb generációknak is – akik inkább az interaktívabb és pörgősebb lottózás élményét keresik.
Hiszünk benne, hogy ezzel nemcsak egy új játékot adunk, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újraértelmezni
– tette hozzá lapunknak Horváth Zoltán.
