Új korszak jöhet a lottójátékoknál: bemutatták a Lutrit, ahol az nyer, aki nem talál el semmit

A lottózásban ritkán látni olyan radikális újítást, amely nemcsak a szabályokat, hanem a játékosok alapvető gondolkodásmódját is megváltoztatja. A Szerencsejáték Zrt. legújabb lottójátéka, a Lutri, pontosan ilyen.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója a bemutató során egy látványos környezetben ismertette az új lottójáték működését. A prezentáció során egy mesterséges intelligenciával létrehozott karakter is „életre kelt", amely a Lutrit jelképezte.

A új lottójáték izgalma több napon át is kitart

A Lutri szabályai első hallásra szokatlannak tűnhetnek, de lényege az úgynevezett inverz játékélmény. A játékosoknak 49 számból kell 10-et megjelölniük, a cél pedig az, hogy ezeket a számokat ne húzzák ki a napi sorsolások során. Minden este 14 számot sorsolnak ki, és a mi szelvényünk akkor marad versenyben, ha a választott számaink érintetlenek maradnak.

Tehát egyetlen 500 forintos szelvénnyel akár négy egymást követő napon, azaz négy sorsoláson is részt vehetünk. A tét pedig nem kicsi: ha mind a tíz számunk "túléli" a napi sorsolásokat, akkor megnyerjük a 400 millió forintos főnyereményt.

A játék egyik legnagyobb újítása az úgynevezett cash-out, azaz a a kiszállás lehetősége, amit eddig leginkább a TippmixPro sportfogadói játékán ismerhettünk. Ez azt jelenti, hogy a játékos minden sorsolás után dönthet: felveszi az addig megszerzett biztos nyereményt, vagy tovább kockáztat a nagyobb összeg reményében. Ez a funkció először jelenik meg ilyen formában egy sorsolásos játékban.

A sajtóeseményen számos influenszer, sportoló és színész jelent meg. Fotó: Szabolcs László / Bors

Horváth Zoltán a bemutatón arról beszélt, hogy a Lutri teljes egészében saját fejlesztés eredménye.

Ez a fejlesztés nemzetközi viszonylatban is egyedülálló

– hangsúlyozta az igazgató, majd kiemelte, hogy a Lutrit nem egy "licenszként" vásárolták, hanem a Szerencsejáték Zrt. munkatársai alkottak meg, a játékosok változó igényeihez igazodva.

Mint mondta, a játék megalkotása hosszú folyamat volt: amihez nemzetközi trendeket vizsgáltak meg, kutatási adatokat elemeztek, majd így egy olyan koncepciót dolgoztak ki, amely eltér a hagyományos lottóktól. Ezzel a céljuk nemcsak az volt, hogy egy új játékot hozzanak létre, hanem az is, hogy új szemléletet adjanak a játékosoknak.

A Lutri szelvény ára 500 forint. A sorsolások minden este 23:30 és 23:59 között zajlanak.