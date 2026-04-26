Vetélés után kismamák közt várni a legnagyobb kegyetlenség

Vetélés után kismamák közt várni a legnagyobb kegyetlenség

vetélés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 10:05
kismamaultrahang
Ott ülsz a rideg folyosón, és próbálsz levegőt venni, miközben a kezedben szorongatod azt a papírt, ami egy másodperc alatt törölte el a jövődet. Még fel sem fogtad a hírt, de máris vissza kell ülnöd a boldog kismamák közé, ahol minden nevetés és minden kerekedő pocak egy-egy újabb ütés a szívedre. Ez a kényszerű szembenézés mások örömével a legmélyebb gyászod közepén olyan teher, amit egyszerűen nem lenne szabad egyetlen nőtől sem elvárni.

Ott ülsz a kényelmetlen műanyag széken, bámulod a kopott linóleumot, és próbálsz levegőt venni. A kezedben ott a papír, ami feketén-fehéren kimondja: vége. Nincs több remény, nincs több tervezgetés, csak a nagy, kongó üresség maradt benned. És ebben a pillanatban, amikor a világod épp darabokra hullott, megérkezik melléd valaki. Leül, és elkezdi lelkesen mesélni a telefonjába, hogy képzeld, mekkorát rúgott reggel a baba, és már a nevet is kiválasztották. Ez az a pont, ahol legszívesebben üvöltenél, de inkább csak mélyebbre húzod magad a kabátodban.

Mert a váróterem nem válogat. Egymás mellé kényszeríti azt, aki az életet hordozza, és azt, aki épp a veszteséget próbálja ép ésszel felfogni. Aki volt már ilyen helyzetben, pontosan ismeri azt a fojtogató érzést, amikor nemcsak a saját gyászoddal kell megküzdened, hanem azzal a brutális kontraszttal is, amit a melletted ülő boldogsága jelent. Nem irigység ez – egyszerűen csak túl sok. 

Azt mondják, légy erős. De miért kellene erősnek lenned, amikor épp csak túlélni próbálod a következő öt percet? Miért kell végighallgatnod a babakocsi-márkákról szóló vitákat, amikor te azon gondolkodsz, hogyan fogod otthon elmondani a hírt a családnak?

Amíg a pocakod nem volt hatalmas, a világ hajlamos úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Pedig történt. Egy egész jövő tűnt el egy pillanat alatt, és ehhez a fájdalomhoz legalább annyi jogod lenne, mint a többieknek az örömhöz. Csak ne ugyanazon a két négyzetméteren kellene ezen osztozni.

Egy külön sarok, egy csendesebb idősáv, vagy csak egy minimális odafigyelés – ennyi kellene, hogy ne érezd magad még nyomorultabbul a folyosón. Hogy legyen egy tiszta perced, amikor nem az arcodba tolt ultrahangképek között kell megvívnod a saját harcodat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu