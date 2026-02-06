SMA Tomika túl van a komoly gerincműtéten: „Nevet, játszik, mesét néz”

Két évvel ezelőtt egy egész ország mozdult meg egyetlen kisfiúért. SMA Tomika története akkor nemcsak a reményről, hanem az emberi összefogás erejéről is szólt. A mindössze féléves korában SMA1-gyel diagnosztizált Galó Tamás Dominik megkapta a világ egyik legdrágább gyógyszerét, a Zolgensma génterápiát – ezzel valódi esélyt kapott az életre, és elindulhatott a gyógyulás útján. Az elmúlt időszak gyors növekedése azonban újabb kihívást hozott: a szakemberek egy összetett gerincműtétet írtak ki számára, amely a kisfiú helyes testi fejlődését, gerincének megfelelő növekedését és későbbi mozgásának fejlődését hivatott segíteni.

SMA Tomika a kórházi ágyon pihen a sikeres gerincműtét után – törékeny teste mögött hatalmas erő és kitartás rejlik. (Fotó: Olvasói)

"Ő az aki gyógyulni akar, olyan bátor volt" - SMA Tomika hihetetlen erővel bír

A génterápia látványos javulást hozott Tomika állapotában: izmai erősödtek, immunrendszere visszaépült, és a mindennapok egyre inkább a „normális” gyerekkorra kezdtek hasonlítani. Ám a növekedés új kihívásokat hozott. Két évvel a génterápia után, Tomika ismét komoly gerincműtétre készült, amelyen a január végi napokban átesett –a Bors végigkísérte a kisfiú minden pillanatát, szorítva az egészségéért. A beavatkozás sikeresen lezajlott, és Tomika ismét megmutatta, hogy bár törékeny, ez a kis harcos hihetetlen erővel bír.

Tomika izmai nem tudtak lépést tartani csontozatával, ezért a szakemberek egy növekedést segítő rendszert javasoltak beültetni a gerincébe. Amikor ezt megtudtam, minden elsötétült: rettegéssel töltött el a következő műtét gondolata. Úgy éreztem, egy újabb csatát veszítettünk el. Mégis, hihetetlen erővel és kitartással készültünk fel a következő nagy próbatételre, eltökélve, hogy Tomika mellett állunk minden pillanatban.

– mondja Hornicher Anikó, Tomika édesanyja.

A félelem nem bénította meg a családot. Felkészültek újra, mert egy SMA-s gyermek szülei hamar megtanulják: nincs más út, csak előre. Tomikát január végén, reggel nyolckor tolták be a műtőbe, a szülők pedig délután kettőkor láthatták újra kisfiukat, aki szerencsésen átesett minden fontos beavatkozáson.

A doktor úr szerint minden rendben volt. Iszonyatosan fellélegeztünk

- osztotta meg Tomika anyukája.