SMA Tomika újabb műtétre készül: "Elindulhatunk egy úton, ahol Tomika erősebb és egészségesebb lehet"

Galó Tamás Dominik, akit az ország többsége SMA Tomikaként ismer, életének talán legszebb időszakát éli. Az életmentő génterápiás kezelés valóban megadta neki az esélyt: izmai egyre erősebbek, állapota folyamatosan javul. Ugyanakkor a növekedés során kiderült, hogy izmai nem tudnak lépést tartani csontozatával, ezért a szakemberek újabb komoly beavatkozást javasolnak. Most ismét mindenki összefog, és szorít a kisfiúért.

SMA Tomika szemében ott csillog a kíváncsiság és a bátorság, miközben újabb műtétre készül (Fotó: Olvasói)

SMA Tomika félelemmel, de határozottan néz szembe a közelgő műtétjével

A két évvel ezelőtti gyűjtés és az ország összefogása lehetővé tette, hogy Tomika a világ egyik legdrágább gyógyszerét, a Zolgensma génterápiát megkapja. Dubajban, 2024 februárjában kezdődött meg az életmentő kezelés, amely teljesen átalakította a kisfiú életét.

Amikor megláttam, mennyire erős lett, és milyen ügyesen kezeli a mindennapokat, el sem akartam hinni. Minden apró siker örömmel tölt el, de a műtét most új kihívást jelent számunkra

– mondja Hornicher Anikó, Tomika anyukája.

A génterápia lehetővé tette, hogy Tomika izmai fokozatosan erősödjenek, immunrendszere visszaépüljön, és az élet apró, mindennapi örömei egyre természetesebbé váljanak számára. De az öröm mellett mindig ott van az anyai félelem. Az újabb műtét oka a növekedés: Tomika izmai nem tudnak lépést tartani csontozatával, ezért egy növekedést segítő rendszert ültetnek a gerincébe. Bár a félelem ismét ott van, Anikó tudja, hogy ez a lépés hosszú távon az egészséget és a fejlődést szolgálja.

Amikor megtudtam, úgy éreztem, egy újabb csatát veszítettünk el. Őszintén rettegek a műtét szótól. De most már úgy érzem, elindulhatunk egy úton, ahol Tomika erősebb és egészségesebb lehet. És bár ez nem lesz könnyű, a szeretetünk, a biztatás és a támogatás, amit kapunk, mindenen átsegít. Hiába minden küzdelem, a sok gyűjtés, az emberek szeretete, a hirtelen jött öröm és javulás… mégis félek. Nagyon nehéz ezt elmondani, és még nehezebb elképzelni, min fog átesni a kisfiam

– vallja be Anikó.

A hetünk elég pörgősre sikerült, de végre túl van Tomika minden műtét előtti kötelező vizsgálaton. Mindenhol nagyon ügyes volt. Hihetetlen fegyelmezetten csinálta végig az összes vizsgálatot, felmérést. Sokszor írtam már, hogy milyen nagyfiú lett, de ilyen komolyan és ügyesen nem láttam még kezelni a dolgokat. A számos vizsgálat mellett volt egy nagyon meghatározó délutánunk is a héten. A Vertebra alapítványnál jártunk, ahol lehetőségünk nyílt az alapítvány vezetőjével, Barbarával beszélgetni a műtétről és az utána következő időszakról. Tőlünk nem sokat kérdezett Tomika, de amikor mondtam, hogy lehetősége lesz egy olyan hölgytől kérdezni, aki maga is átesett rajta, láttam, hogy felcsillant a szeme. Mielőtt indultunk, mosolyogva közölte, hogy végiggondolta a kérdéseit. Kérdeztem, hogy mik lesznek azok, de nem akarta elmondani, így kíváncsian vártuk az apukájával, mi is van az ő buksijában

– meséli Anikó, akit őszintén érdekel a kisfia minden gondolata.

Ő pedig nagyon komolyan tette fel őket egymás után Barbarának, és meglepődtem, mennyire összeszedett, okos kérdések voltak. Ahogy pedig Barbara válaszolt rájuk az ő gyermeki szintjén, szívet melengető volt. Tomika megnyugodva gurult ki mesét olvasni az apukájával a szobából, hogy én is feltehessem azokat a kérdéseket, amiket előtte nem akartam. Ha nem is nyugodtan, de sokkal megalapozottabban indulunk jövő héten a gerincműtétre. Tomika pedig egy új kis kabalával vág neki a megmérettetésnek, amit Barbarától kapott. Egy macival, akinek Szívecske lett a neve, és az a különlegessége, hogy egy olyan varrás van a hátán, mintha ő is átesett volna már egy gerincműtéten, így tud lelkierőt adni Tomikának is, amikor erre lesz szüksége

– teszi hozzá Anikó.