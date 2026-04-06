Ha ez a döntés megszületik, akkora inflációs sokk csap le Magyarországra, hogy attól még Bokros Lajos is sírva fakad

Nemcsak a dúsgazdagok pénztárcáját rövidítené meg a Tisza Párt javaslata, hanem az átlagos magyar családokét, sőt az átlag alatt élőket is.
A tiszás energiaterv lényege a következő: már az első lépésként leválna az orosz olajról és gázról, kivezetné a rezsicsökkentést és a hatósági árakat, valamint új adót vetne ki a lakosságra. Az intézkedések ugyanakkor súlyos következményekkel járhatnak:
az energiaárak akár három-négyszeresükre is emelkedhetnek, az üzemanyagok ára pedig akár 1000 forint fölé is nőhet.
Emellett egy úgynevezett energiafüggetlenségi adót vezetnének be, amely 1–1,5 százalékos kulccsal évente 240–360 milliárd forintot vonna el a lakossági megtakarításokból.
A terv része továbbá, hogy már az új parlament megalakulásakor törvényben tiltanák meg az orosz üzemanyagok importját, miközben a Mol finomítóinak átállítása több mint egymilliárd euróba kerülhet, és akár két évig is eltarthat.
Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés eltörlése miatt
Akkor, amikor több mint egymillió forintos mínuszokkal kell szembenéznie egy kétgyermekes családnak, ez negyedrésze a teljes jövedelmének, ami óriási érvágás. Emiatt nagyon sokan kieshetnek a középosztályból – fogalmazott Szalai Piroska.
Hozzátette azt is, hogy 2010 óta jelentősen nőtt a magyar középosztály, több mint egymillióval, ezt a folyamatot gáncsolná el a tiszás energiaterv.
Úgy számolt, hogy nagyságrendileg 21 százalékponttal emelkedne meg az infláció a Tisza energiapolitikai elképzelései következtében.
Emlékeztetőül: legutoljára a Bokros-csomag évében volt 25 százalék fölött az éves átlagos infláció Magyarországon - írja a Világgazdaság.
