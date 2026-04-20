"40 évesen otthagytam a családi életem, hogy eszkort legyek - nem egy titkos, hanem egy drága, magas rangú"

Amanda Goff nem a hétköznapi háziasszonyok életét éli. Mint mesélte, rendkívül szerencsétlen volt a szerelemben, túl vakmerő, túl feltűnő, túl sok volt, és rendkívül tudott rajongani minden férfiért, aki csak szépen nézett rá.

Így azt hitte, megfogta az isten lábát, amikor a harmincas éveiben végre letelepedett egy kedves, gondoskodó férfival. Két gyermekük is született, ám nem tudták elkerülni, hogy unalmassá váljon a kapcsolat. Így Amanda 38 éves korára újra szingli lett.

"38 éves koromra újra egyedülálló voltam, és ekkor kezdődtek az igazi problémák. 39 évesen annyira rákattantam a férfiak figyelmére, hogy eszkort lettem. De nem egy diszkrét, titkos – épp ellenkezőleg. Egy drága, magas rangú eszkort lettem, akit Samantha X-nek hívtam.

Sokkal magabiztosabb, izgalmasabb és kalandvágyóbb volt nálam, és tíz éven át Samantha X vette át az irányítást az életem felett. Hírnevem csúcsán (ha egyáltalán annak lehet nevezni) szinte minden nap újságokban szerepeltem szenzációhajhász címekkel és pikáns fotókkal, rovatokat írtam és egy 40 feletti nőknek szóló eszkortügynökséget vezettem."

Samanthaként folyton utazott, hotelszobákban szállt meg, pezsgővel koccintott öltönyös lenyűgöző férfiakkal, százdollárosokat számolgatott.

"Úgy voltam vele, hogy ha egy férfi ötezer dollárt (1,5 millió forint) akar nekem fizetni egyetlen vacsoráért, akkor ki vagyok én, hogy ebben megakadályozzam?".

Azonban a színfalak mögött egy káosz volt az élete. A családja és a barátai megkérdőjelezték a mentális egészségét is. De nem volt hajlandó meghallgatni őket. Csak tíz év múlva derült ki: valóban beteg, méghozzá bipoláris. Nála a mániás rész hatalmas szexuális vágyat hozott, mindenkit meg akart hódítani és egyfolytában sziporkázónak tartotta magát. Aztán amikor a mániás szakasz lecsillapodott, csak a szégyen, a bűntudat maradt. Szakember segítségét kérte, és már felhagyott a "Samatha"-életével.