Kiderült a sötét igazság: Vége a világnak, amit ismertünk?

Valami készülődik, és nagyon nem úgy néz ki, hogy mi jövünk ki belőle jól. Miközben mi még csak barátkozunk a ChatGPT-vel, a szakértők már a vészharangot kongatják: a mesterséges intelligencia nemcsak egy újabb kütyü, hanem egy olyan ipari forradalom, amihez képest az internet feltalálása csak kismiska volt. A Monzo digitális bank alapítója, a 40 éves Tom Blomfield legutóbbi nyilatkozatával alaposan ráhozta a frászt a világra. A milliárdos üzletember szerint ugyanis az emberi ész hamarosan labdába sem rúghat a gépek mellett.

Senki nincs biztonságban: az ügyvéd és az orvos is mehet a levesbe a mesterséges intelligencia miatt?

Sokan azt hitték, hogy a robotok csak néhány területen hódítanak, de Blomfield szerint ez óriási tévedés. A fehérgallérosok, a diplomások és a magasan képzett profik állása forog a leginkább veszélyben.

Azt hiszem, mindannyian elveszítjük a munkánkat. Nem hiszem, hogy az emberek gazdaságilag hasznosak maradnak középtávon

– jelentette ki kerek-perec a szakember.

Szerinte az AI már most képes bizonyos feladatokat jobban elvégezni, mint bármelyik ember, és ez csak a kezdet. A cégek hamarosan rájönnek, hogy felesleges junior munkatársakat fizetniük, ha a gép gyorsabb, olcsóbb és sosem fáradt el. Sőt, Blomfield szerint eljön az idő, amikor már a szakma csúcsán lévők is feleslegesnek tűnnek majd.

Nevetséges lesz visszagondolni arra, hogy azt hittük, mi vagyunk a legokosabb lények a bolygón. Egy olyan világban, ahol az AI irányít, egy senior jogász vagy egy főorvos munkája már-már viccnek fog tűnni

– olvasható a szakember sötét jóslata a LADbible cikkében.

5 évünk maradt?

A tech-vezér szerint már most látni a jeleket: az emberek egyre többször fordulnak a mesterséges intelligenciához orvosi tanácsért, és ha a gép olyat is megfejt, amit az orvos nem, többé senki nem akar majd várótermekben ücsörögni. Szerinte a szellemi munka vára a szemünk láttára omlik össze, és ez akár öt éven belül valósággá válhat.

És hogy mi maradt nekünk? Blomfield szerint egy ideig még biztonságban lehetnek azok, akiknek szakma van a kezükben, mert a robottestek legyártása még időbe telik. De ne legyenek illúzióink, javasolja.