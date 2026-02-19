Halálos vírus terjed az egzotikus paradicsomban – Így védekezz, ha oda utazol

A 115 szigetből álló Seychelle-szigetek fehér homokos partjairól és luxusüdülőiről híres, ám a jelenlegi helyzetben a turistáknak a látnivalók mellett az egészségügyi kockázatokkal is számolniuk kell. A szakértők szerint a járványügyi adatok indokolttá teszik az elővigyázatosságot, ezért a korábbiaknál szigorúbb, kettes szintű figyelmeztetést léptettek életbe. Ez a fokozat azt jelenti, hogy az utazás ugyan nincs megtiltva, de a látogatóknak fokozott óvintézkedéseket kell tenniük saját biztonságuk érdekében. A halálos vírus elsősorban a szúnyogok közvetítésével terjed, így a védekezés alapköve a csípések elkerülése.

Halálos vírus tombol a kedvelt csendes-óceáni szigeteken, amelyet szúnyogok terjesztenek

Fotó: proslgn / Shutterstock

Milyen halálos vírus terjed a Seychelle-szigeteken?

A chikungunya nem közvetlenül emberről emberre terjed, hanem fertőzött egyedek vérét szívó szúnyogok, – amelyek már Magyarországon is megjelentek – adják tovább a kórokozót.

A betegség lappangási ideje általában három és hét nap közé tehető. A tünetek hirtelen jelentkeznek: a fertőzöttek magas lázra, kínzó ízületi fájdalmakra, izomgyengeségre és kimerültségre panaszkodnak. Gyakori kísérőjelenség a fejfájás és a testszerte megjelenő bőrkiütés is.

Bár a statisztikák alapján a közvetlen életveszély ritka, a kór elnevezése – amely a makonde nyelven annyit tesz: „ami meghajlít” – jól tükrözi a betegség súlyosságát. Az ízületi fájdalmak ugyanis annyira intenzívek lehetnek, hogy a beteg képtelen a felegyenesedett járásra.

A gyógyulás a legtöbb esetben egy-két hét alatt lezajlik, de a szövődmények hosszú távú életminőség-romlást okozhatnak. Számos betegnél a láz elmúlása után is megmaradnak a krónikus ízületi bántalmak, amelyek hónapokig, sőt évekig megkeseríthetik a mindennapokat. Emiatt a nemzetközi egészségügyi tanácsadók nyomatékosan kérik a turistákat, hogy ne bagatellizálják el a tüneteket. Különösen a várandós nőknek, az időseknek és a krónikus alapbetegséggel küzdőknek érdemes mérlegelniük, hogy a jelenlegi járványhelyzetben elhalasztják-e az utazást.