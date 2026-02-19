Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Halálos kórt terjesztenek a szúnyogok, a védekezés az egyetlen megelőzés.

Halálos vírus terjed az egzotikus paradicsomban – Így védekezz, ha oda utazol

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 13:15
A kedvelt indiai-óceáni szigetvilágban felütötte a fejét a chikungunya-láz, ami miatt több nemzetközi egészségügyi szervezet is megemelte a riasztási szintet. Egyre több ország hatósága figyelmezteti az utazókat, hogy a trópusi kikapcsolódás során kiemelt figyelmet kell fordítani a védekezésre, mivel a térségben gyorsan terjed a halálos vírus.
Oroszi Rita
A 115 szigetből álló Seychelle-szigetek fehér homokos partjairól és luxusüdülőiről híres, ám a jelenlegi helyzetben a turistáknak a látnivalók mellett az egészségügyi kockázatokkal is számolniuk kell. A szakértők szerint a járványügyi adatok indokolttá teszik az elővigyázatosságot, ezért a korábbiaknál szigorúbb, kettes szintű figyelmeztetést léptettek életbe. Ez a fokozat azt jelenti, hogy az utazás ugyan nincs megtiltva, de a látogatóknak fokozott óvintézkedéseket kell tenniük saját biztonságuk érdekében. A halálos vírus elsősorban a szúnyogok közvetítésével terjed, így a védekezés alapköve a csípések elkerülése.

A paradicsomi Seychelle-szigeteken halálos vírus, a chikungunya-láz terjed, aelyet szúnyogok terjesztenek.
Halálos vírus tombol a kedvelt csendes-óceáni szigeteken, amelyet szúnyogok terjesztenek
Fotó: proslgn /  Shutterstock 
  • Járványhelyzet: a Seychelle-szigeteken gyorsan terjed a szúnyogok által hordozott chikungunya-láz, ami miatt nemzetközi szinten megemelték az utazási riasztást. 
  • Súlyos tünetek: a fertőzés hirtelen magas lázzal és olyan kínzó ízületi fájdalmakkal jár, amelyek akár hónapokig vagy évekig tartó mozgáskorlátozottságot okozhatnak. 
  • Védekezés: mivel nincs rá gyógyszer, a megelőzés kulcsfontosságú: magas DEET-tartalmú riasztók használata, megfelelő ruházat és az utazás előtti védőoltás javasolt.

Milyen halálos vírus terjed a Seychelle-szigeteken?

A chikungunya nem közvetlenül emberről emberre terjed, hanem fertőzött egyedek vérét szívó szúnyogok, – amelyek már Magyarországon is megjelentek – adják tovább a kórokozót.

A betegség lappangási ideje általában három és hét nap közé tehető. A tünetek hirtelen jelentkeznek: a fertőzöttek magas lázra, kínzó ízületi fájdalmakra, izomgyengeségre és kimerültségre panaszkodnak. Gyakori kísérőjelenség a fejfájás és a testszerte megjelenő bőrkiütés is.

Bár a statisztikák alapján a közvetlen életveszély ritka, a kór elnevezése – amely a makonde nyelven annyit tesz: „ami meghajlít” – jól tükrözi a betegség súlyosságát. Az ízületi fájdalmak ugyanis annyira intenzívek lehetnek, hogy a beteg képtelen a felegyenesedett járásra.

A gyógyulás a legtöbb esetben egy-két hét alatt lezajlik, de a szövődmények hosszú távú életminőség-romlást okozhatnak. Számos betegnél a láz elmúlása után is megmaradnak a krónikus ízületi bántalmak, amelyek hónapokig, sőt évekig megkeseríthetik a mindennapokat. Emiatt a nemzetközi egészségügyi tanácsadók nyomatékosan kérik a turistákat, hogy ne bagatellizálják el a tüneteket. Különösen a várandós nőknek, az időseknek és a krónikus alapbetegséggel küzdőknek érdemes mérlegelniük, hogy a jelenlegi járványhelyzetben elhalasztják-e az utazást.

Laboros környezetben gumikesztyűben tartvalaki egy fiola vért, amire chikungunya van felírva.
A chikungunya-vírust az ázsiai tigrisszúnyog és az egyiptomi csípőszúnyog csípése terjeszti, ezek az állatok többnyire nappal aktívak
Fotó: chama606 /  Shutterstock 

Hogyan védekezhetünk a Chikungunya-láz ellen?

A kezelés jelenleg a tünetek enyhítésére, a lázcsillapításra és a fájdalomcsillapításra korlátozódik. Fontos tudni, hogy aki már megfertőződött, annak az első héten különösen ügyelnie kell arra, hogy ne csípjék meg újabb szúnyogok, mert ezzel továbbadhatja a vírust a helyi rovarpopulációnak, fenntartva a járványt.  Mivel a vírus ellen nincs specifikus gyógyszeres kezelés, a hangsúly a megelőzésen van.

A gyakorlati tanácsok között szerepel a magas DEET-tartalmú (kémiai nevén dietil-toluamid ) rovarriasztók használata, valamint a világos, hosszú ujjú ruházat viselése a kritikus napszakokban. A szállásfoglalásnál érdemes előnyben részesíteni a jól záródó, szúnyoghálóval felszerelt vagy légkondicionált szobákat, mivel a szúnyogok a hűvösebb, zárt tereket kevésbé kedvelik.

A Chikungunya-lázra létezik már ellenszérum is, így az utazás előtt célszerű felkeresni egy oltóközpontot, ahol a szakorvosok tájékoztatást adnak a legfrissebb oltási protokollról és a Seychelle-szigeteken éppen aktuális kockázatokról. A felelősségteljes utazás kulcsa most a tájékozottság és a fegyelmezett védekezés.

Nézd meg videón is, hogy igyekeznek megelőzni a Seychelle-szigeteken a chikungunya-láz további terjedését:

