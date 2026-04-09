„Egy szimpla szédüléssel ébredtem – órákkal később majdnem elvéreztem”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 16:30
A fiatal anyuka megjárta a poklot. Majdnem belehalt a terhességébe.

Egy brit édesanya és újszülött kislánya is életveszélybe került, miután a nő egy ártalmatlannak tűnő tünettel ébredt az éjszaka közepén. A 39 éves Chloe Jacobs története jól mutatja, milyen gyorsan válhat kritikussá egy terhességi komplikáció.

A fiatal anya terhesség közben, egészen váratlanul lett rosszul. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Terhesség közben jött a rémálom

Chloe a terhessége 34. hetében járt, amikor hajnali 1 óra 30 perc körül szédülésre és erős izzadásra ébredt. Először visszaaludt, ám másfél órával később arra riadt fel, hogy erősen vérzik. Vőlegénye azonnal mentőt hívott, miközben a nő attól félt, hogy elveszíti a gyermekét.

Egy szimpla szédüléssel ébredtem – órákkal később majdnem elvéreztem.

A mentők gyorsan a St Mary’s kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy a baba jól van, de azonnali beavatkozásra van szükség. Kislánya, Pixi császármetszéssel született meg. A szülés után azonban a helyzet súlyosbodott. Chloe erős vérzést szenvedett el, amelyet placenta leválás okozott – ez az az állapot, amikor a méhlepény részben vagy teljesen leválik a méh faláról. Az orvosok nem tudták azonnal elállítani a vérzést, ezért mesterséges kómába helyezték.  

A nő több mint nyolc liter vért veszített, miközben összesen 17 liter vérkészítményt kapott. A helyzet annyira kritikus volt, hogy párját arra kérték, értesítse a családot. Az újszülöttet speciális osztályra vitték, ahol légzéstámogatást kapott, miközben az orvosok az édesanya életéért küzdöttek. 

Végül sikerült megállítani a vérzést, és bár hosszabb kómára számítottak, Chloe néhány órán belül magához tért. Később mind ő, mind kislánya elhagyhatta a kórházat. Az édesanya elmondása szerint rendkívül hálás, hogy életben maradt, és az orvosok gyors beavatkozása nélkül tragédia történt volna - tudta meg a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
