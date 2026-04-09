Magyar Péteréket hazaárulással vádolja, Orbán Viktorra szavaz a kétszeres magyar olimpiai bajnok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 17:08
A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázónak most lett elege. Varga Tamás nem kertel, Magyar Péterék szemben mennek hazánk érdekeivel!
A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó szerint az ukrán vezetés a Tiszát szeretné hatalmon látni, mert tudják, ők nem a magyar érdekekért dolgoznak. Varga Tamás úgy véli, ezért fontos az április 12-i szavazás, mert olyan vezető mögé kell állni, aki megvédi Magyarországot és Orbán Viktor pontosan ezt teszi!

Varga Tamás: Magyar Péterék szemben mennek hazánk érdekeivel! Fotó: Földi Imre

Varga Tamás hazaárulásról beszél

Figyeljetek, ezt már nem tudom szó nélkül hagyni. Amikor valaki Magyarországot, a magyar miniszterelnököt, ráadásul a gyermekét és unokáit fenyegeti, ez egy olyan határ, amit nem tudok elfogadni. Most pontosan ez történt. Az ukrán elnök, és köre ilyen kijelentéseket tesznek. Az ukrán vezetés Magyar Pétert és Tiszát szeretné hatalmon látni, mert tudják, hogy ők nem a magyar érdekekért dolgoznak. Láttuk korábban, hogyan mennek szembe hazánk érdekeivel Magyar Péterék. Az a politika, amit ők képviselnek, hazaárulás. Ez már nem is jobb, vagy bal oldai kérdés, ez már arról szól, hogy a politikusaink - legyenek fideszesek vagy ellenzékiek - magyar érdekekért vagy külföldi érdekekért dolgoznak. Én azt gondolom, ilyen időkben, azon vezetők mögé kell állni, akik mindent megtesznek azért, hogy megvédjék Magyarországot, Orbán Viktor pedig pontosan ezt teszi. Én ezért fogok rá szavazni áprilisban

 - mondta az 50 éves Varga Tamás az április 12-i országgyűlési választások kapcsán.

kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, egyszeres világbajnok, háromszoros magyar gólkirály, háromszoros Magyar Kupa-győztes.

Forrás: Ripost 

 

