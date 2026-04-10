„Egyikük sem akart volna a másik nélkül élni” – Kilenc óra különbséggel halt meg az idős házaspár

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 09:30
Vannak szerelmek, amiknek még a halál sem vethet véget. Ez az elválaszthatatlan házaspár több mint hét évtizedet töltött jóban-rosszban egymás mellett, végül pedig szinte egyszerre távoztak az élők sorából. John és Alice közös otthonukban, mindössze kilenc óra különbséggel hunyták le örökre a szemüket.
Lebanon városa gyászolja a környék legismertebb, elválaszthatatlan házaspárját. A 93 éves John Ridley Trice és imádott felesége, a 94 éves Alice Moss Trice, április elején adták vissza lelküket a teremtőnek. Szerelmük története még az 1950-es években kezdődött egy klubban, és egészen a halálukig tartott.

Az elválaszthatatlan házaspár több mint hét évtizeden át minden percet közösen élt meg, és a halálba is egymás kezét fogva indultak el / Fotó: WSMV 4 Nashville/Youtube.com

Soha nem mondtad ki az egyikük nevét anélkül, hogy ne gondoltál volna a másikra. Egyikük sem akart volna a másik nélkül élni, és szerencsére nem is kellett nekik

– mesélte el a lányuk, Angela Trice a könnyeivel küszködve. 

Így búcsúzott az elválaszthatatlan házaspár

A tragikus, mégis felemelő végkifejlet április elején következett be. John délután egy órakor hunyt el a családi fészekben, majd alig kilenc órával később Alice is követte őt a másvilágra. A sors kegyeltjei voltak: ott haltak meg, ahol leélték az életüket, és nem kellett átélniük a magány kínzó fájdalmát.

John igazi dolgos ember volt, aki egész életét a családi farmon és a mezőgazdaságban töltötte. Alice pedig a kedvességéről és a kertje iránti szenvedélyéről volt híres – olyannyira, hogy a helyi virágkiállításon még díjat is neveztek el róla.

A titok: Isten és az egymás iránti hűség

A pár 1955. november 11-én kötött házasságot, és azóta bejárták az egész világot: mind az 50 amerikai államban megfordultak, mialatt számtalan országot is felfedeztek közösen. Angela szerint a szülei hosszú és boldog kapcsolatának volt egy végtelenül egyszerű, mégis sziklaszilárd receptje.

Apa mindig azt mondta: tedd Istent az első helyre, és legyetek ott egymásnak

– emlékezett vissza a lányuk John aranyszabályára.

A házaspártól közös szertartáson búcsúznak el a helyi templomban, ahol barátaik és tisztelőik utoljára adózhatnak annak a ritka, sírig tartó szerelemnek, amely a modern világban már szinte fehér hollónak számít – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
