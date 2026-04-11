„Minél jobban tiltakozott, annál erősebb gyógyszereket kapott” – Évekre elmegyógyintézetbe zárták a férfit, mert nem volt hajlandó más bűneit bevallani

Joshua Spriestersbach élete 2017 májusában siklott ki végleg, amikor Honolulu utcáin, egy hajléktalanszálló előtt aludt. A rendőrök ekkor léptek oda hozzá, de nem segíteni akartak: azt hitték, végre elkapták a körözött drogdílert, Thomas R. Castleberryt. Bár Joshua már az első pillanatban megmondta az igazi nevét, megmutatta a születési anyakönyvi kivonatát és a társadalombiztosítási kártyáját is, a zsarukat ez nem érdekelte, és hamarosan egy elmegyógyintézet zárt falai közé kényszerítették. Egyszerűen nem hittek neki.

Senki nem hallotta meg a segélykiáltását, elmegyógyintézetbe zárták

A skizofréniával küzdő férfit először börtönbe, majd az állami elmegyógyintézetbe zárták. Ami ezután következett, az maga volt a pokol. Joshua két és fél évet töltött rácsok és fehér falak között egy olyan bűnért, amit valaki más követett el. A Hawaii Innocence Project nevű szervezet szerint az egészségügyi dolgozók a férfi védekezését a betegsége tünetének tudták be.

Minél inkább hangoztatta, hogy ő nem Castleberry, és soha nem követte el azokat a bűncselekményeket, annál erősebb antipszichotikumokat adtak neki, amitől végül katatón állapotba került

– áll a jogvédők jelentésében.

Gyakorlatilag zombivá tették azért, mert nem volt hajlandó hazudni. A bírósági iratok szerint a hatóságok úgy kezelték, mintha hallucinálna:

Úgy döntöttek, hogy Joshua téveszmés és beszámíthatatlan, pusztán azért, mert nem volt hajlandó elismerni, hogy ő Thomas R. Castleberry, és nem ismerte be Castleberry bűneit.

50 centtel lökték ki az utcára

A fordulat csak 2020-ban következett be, amikor egy orvos vette a fáradságot, és utánajárt a férfi állításainak. Percek alatt kiderült a döbbenetes igazság: Joshua valóban nem az a bűnöző, akit kerestek. Azonban a szabadulása sem volt sokkal emberségesebb. A kórházból egy hajléktalanszállóra vitték, a kezébe nyomtak mindössze 50 centet (alig 180 forintot), és sorsára hagyták.

A férfi most végre jogi elégtételt kapott. A Hawaii állam és Honolulu városa elleni per végén 975 000 dolláros, azaz közel 350 millió forintos kártérítést ítélt meg neki. Bár a pénz hatalmas összeg, az elvesztegetett éveket és a kényszergyógyszerezés okozta traumát semmi nem enyhíti. A periratokban fájdalmasan tömören foglalták össze a rendőrség és az orvosok mulasztását:

2020 januárja előtt egyetlen ember sem akadt, aki a rendelkezésre álló információk alapján megállapította volna, hogy Joshua igazat mond.

– áll a LADbible cikkében.