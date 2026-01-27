Hiába tagad az NBA-legenda: Apasági per indult

Az NBA-legenda, Paul Pierce ismét apuka lesz? Apasági per indult...

Apasági pert indítottak, az NBA-legenda még nem szólalt meg / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ismét apa lesz az NBA-legenda?

A pert Princess Santiago, egy Los Angeles-i rendezvényszervező indította. Santiago állítása szerint a még meg nem született gyermeke a kosárlabdázóé. A Celtics és Nets egykori sztárjától most DNS-tesztet követel, hogy bizonyítsa valóban ő a gyermek apja.

Santiago egy hírportálnak nyilatkozva elmondta, célja nem a dráma vagy a figyelemfelkeltés, hanem a felelősség megállapítása. Elmondása szerint azt teszi, amit a gyermekéért meg kell tennie.

Többször is megpróbáltam négyszemközt rendezni az ügyet

- mondta, hozzátéve, hogy csupán egy apasági tesztet szeretne, hogy bizonyítsa, igaza van.

Az anyuka több képet is posztolt már pocakjáról 2025 novembere óta. Utolsó bejegyzése alatt csak annyit írt: „Innen már csak felfelé van.” Azt is elárulta, hogy egy kisfiúval várandós és a neve King lesz.

A 48 éves Piercenek három gyermeke van volt feleségétől, Julie Landrumtól. A pár 2010-ben házasodott össze, majd 2023-ban elváltak. A sportoló ügyvédje nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban - írja a New York Post.