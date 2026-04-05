Majdnem leállt a nő szíve az allergia miatt - sokkoló betegség állt a háttérben

Allergia miatt került halálközeli állapotba egy nő. Szénanáthával küzdött, ami az évek során egyre rosszabb tüneteket produkált, mígnem egy éjszaka folyamán rohamot kapott. Az orvosi rendelőben elájult és majdnem megállt a szíve. Most felhívja a figyelmet arra, hogy egy ártalmatlan betegség is a halál küszöbére sodorhatja a beteget.

Majdnem megfulladt, és a szíve is majdnem megállt az allergia miatt

Allergia okozott kis híján szívleállást

Megrázó történetet osztott meg Sharon Marshall arról, hogyan került életveszélybe egy ártalmatlan állapot, a szénanátha miatt. Sharon a This Morning című műsorban mesélte el, hogy a tünetek minden tavasszal jelentkeztek, és évről évre egyre rosszabbak lettek. Szinte mindent kipróbált: szemcseppeket, antihisztaminokat, párásítókat, de semmi sem hozott tartós megoldást. Egyik évben drámai fordulatot vett a betegsége.

Egy éjszaka arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt. Akkor még nem tudtam, hogy asztmás roham, mert korábban soha nem volt ilyenem. Teljesen rémisztő volt. Olyan volt, mintha élve temettek volna el. Tudom, hogy ez drámaian hangzik, de egyszerűen rettenetesen félelmetes.

– idézte fel. Azt mondta, képtelen volt tisztán gondolkodni, de megvárta a reggelt, amíg kinyit az orvosi rendelő.

Oda kell figyelni az apró jelekre

Másnap reggel azonnal sietett az orvoshoz, de ott összeesett és csak a mentőben tért magához. Amikor haza akart menni, hogy megetesse a macskáját, a mentős figyelmeztette:

Közel áll ahhoz, hogy leálljon a szíve, most kórházba visszük, hogy megmentsük az életét – úgyhogy nem, nem mehet haza.

Egy hétig volt kórházban, ahol felnőttkori asztmát állapítottak meg nála, végül erős gyógyszereket kapott. A tünetek minden tavasszal visszatértek: „Néhány héttel korábban még 5 kilométert futottam, aztán már a lépcsőn sem voltam képes felmenni.”

Az orvosok további vizsgálatokra küldték, ugyanis tüdőrákra gyanakodtak. Azonban kiderült, hogy a nő úgy nevezett szezonális allergiás asztmában szenved. Ez az állapot a pollenidőszakhoz kötődik: a felső légutak túlzott reakciója „riasztó jeleket” küld a tüdő felé, ez pedig asztmás rohamot válthat ki - olvasható az Unilad cikkében.