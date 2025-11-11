Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászba borult a futball világa: tragikus balesetben elhunyt a 18 éves focista

balhátvéd
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 07:45
tragikus balesetbalesetfocistarendőrség
Fiatal játékosát gyászolja a brazil labdarúgóklub, az Aragoiania FC. A mindössze 18 évesen elhunyt focista a hírek szerint azonnal életét vesztette, miután véletlenül eltalálta egy golyó.
Bors
A szerző cikkei

Tragikus balesetben elhunyt egy mindössze 18 éves futballista vasárnap, miután egy golyó véletlenül eltalálta: a hírek szerint mindez akkor történt, amikor a sportoló 16 éves öccse egy fegyvert tisztította. A brazil futballklub, az Aragoiania FC balhátvédje, Wanderson Brandao de Sousa ezt követően azonnal meghalt a család otthonában, Aragoiania városában, a közép-brazíliai Goias államban.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Tragikus balesetben elhunyt a fiatal focista / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragédia: mindössze 18 évesen elhunyt a focista

A helyi beszámolók szerint a rendőrség jelenleg arra az elméletre összpontosít, hogy a 16 éves fivér által tisztított puskából származó, kóbor golyó véletlenül nyakon találta a focistát. Azt, hogy kié volt a fegyver, egyelőre nem tudni - írja a Daily Star.

Wanderson Brandon de Sousa. Részvétünket fejezzük ki a családnak és barátoknak. Isten nyújtson vigaszt mindannyiunknak!

 - tisztelgett az Aragoiania FC a fiatal fiú emléke előtt a közösségi médiában.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu