Gyászba borult a futball világa: tragikus balesetben elhunyt a 18 éves focista

Tragikus balesetben elhunyt egy mindössze 18 éves futballista vasárnap, miután egy golyó véletlenül eltalálta: a hírek szerint mindez akkor történt, amikor a sportoló 16 éves öccse egy fegyvert tisztította. A brazil futballklub, az Aragoiania FC balhátvédje, Wanderson Brandao de Sousa ezt követően azonnal meghalt a család otthonában, Aragoiania városában, a közép-brazíliai Goias államban.

Tragikus balesetben elhunyt a fiatal focista / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragédia: mindössze 18 évesen elhunyt a focista

A helyi beszámolók szerint a rendőrség jelenleg arra az elméletre összpontosít, hogy a 16 éves fivér által tisztított puskából származó, kóbor golyó véletlenül nyakon találta a focistát. Azt, hogy kié volt a fegyver, egyelőre nem tudni - írja a Daily Star.

Wanderson Brandon de Sousa. Részvétünket fejezzük ki a családnak és barátoknak. Isten nyújtson vigaszt mindannyiunknak!

- tisztelgett az Aragoiania FC a fiatal fiú emléke előtt a közösségi médiában.