Számára nincs lehetetlen: eldobta a mankót a sztróktúlélő Mata Dávid - Videó

Egy pillanat alatt átírta az élete forgatókönyvét Mata Dávidnak a sztrók több, mint 5 évvel ezelőtt. Az akkor 19 éves srác a halál tornácáról jött vissza, iszonyatos küzdelem árán. Azóta is nap, mint nap küzd a betegség rá mért hatásaival, amik megnehezítik az életét. Éveken át csak mankóval tudott járni. Ám ahogy a sztrókot legyőzte, úgy egy műtétnek hála lassan a mankót is teljesen eldobhatja!

A sztróktúlélőnek javult a járása / Fotó: Beküldött fotó / Mata Dávid

Milyen tünetekkel jelentkezett nála a sztrók?

A székesfehérvári férfi mindig mosolygós, vidám srác volt, aki sportolt és a mindene volt a családja. Egy pillanat alatt hullott szét az élete, amikor 2020 októberében sztrókot kapott. Épp nem volt otthon, amikor a sztrók tünetei jelentkeztek nála:

iszonyatosan fájt a feje,

zsibbadt a bal keze,

az arca félrehúzott

- az élete volt a tét!

Az orvosok versenyt futottak az idővel, hogy megmentsék őt. Rohammentővel szállították kórházba.

Órákon át tartó műtéttel mentették meg az orvosok az életemet. Tüdőgyulladásom volt és agyi baktérium támadott meg. Epilepsziás rohamaim is voltak. A családom zokogott, féltek, hogy elveszítenek.

– idézte fel korábban a Metropolnak Dávid.

Újra műteni kellett, javult a járása

A sztróktúlélő a padlóról állt fel. Az operáció után szinte a semmiből kellett testileg és fizikailag is megerősödnie: gyógytornák, otthoni edzések – és a lassú séták, amiket csak mankóval tudott megtenni. Egészen idáig! Tavaly decemberben, épp az ünnepek előtt megműtötték az orvosok a bal kezét, ami a sztrók miatt görcsösen a mellkasához szorult és korlátozta a mozgását.

Dávid hitet, erőt és reményt ad másoknak azzal, hogy a közösségi oldalán a sztrók tüneteiről és a felépülésének szakaszairól őszintén mesél. A fiatal férfi péntek 13-án egy videót osztott meg, hogy eldobta a mankót! Alig két hónap telt el, de a műtét már most sokat javított a járásán.

A kézműtétem rengeteget adott hozzá az állapotomhoz. Nagyon sokat javultam tőle mentálisan és fizikálisan is. Már a mankót is próbálom elhagyni, és egész jól haladok vele. A bal kezem, amit megműtöttek, szintén rengeteget javult. Az egyensúlyom fényéveket változott, ami rengeteget dobott rajta, hogy bátrabb legyek, elinduljak mankó nélkül. Apukám mellettem volt, ő fogta a mankómat, amíg én a fal mellett sétáltam. Apró lépésekkel haladok. Egyelőre döcögős a járásom, eléggé koncentrálnom kell közben, de már ez is hatalmas haladás! Pár métert szoktam megtenni mankó nélkül, ebből építkezek tovább

– lelkendezett a Borsnak Dávid, aki azt is elárulta: sajnos vannak rossz napjai is.