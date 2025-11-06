"Úgy éreztem, mintha agyvérzést kaptam volna" – ritka betegség támadta meg a fiatal nőt

Szélütés tüneteit vette magán észre egy fiatal nő, miután egy "kattanás" szerű érzést érzett a fejében, amelyet borzalmas fájdalom követett. Azóta jól van, orvosai eltiltották a stressztől, és mára már saját vállalkozást vezet.
Egy 36 éves londoni nő, Victoria Harman először csak migrénre gyanakodott, amikor hirtelen furcsa „kattanást” érzett a fejében, amit egy pillanat alatt elviselhetetlen fájdalom követett. „A fájdalom nulláról tízesre ugrott – életemben nem tapasztaltam ehhez hasonlót” – meséli. A bőre ekkor hirtelen élénkvörössé vált, mintha leforrázták volna. Néhány napon belül három ilyen rohama is volt, mire már tudta, hogy valami komoly baj áll a háttérben – olvasható a Mirror cikkében.
A kórházban az orvosok először agyvérzésre, aneurizmára vagy stroke-ra gyanakodtak, annyira súlyosak voltak a tünetei. „Úgy éreztem, mintha agyvérzést kaptam volna, és ez az állapot napokig tartott” – idézi fel. A vizsgálatok során nagyon magas vérnyomást állapítottak meg, majd több CT-, MRI-vizsgálatot és gerinccsapolást is elvégeztek. Végül kiderült, hogy Victoria egy ritka idegrendszeri betegségben, az úgynevezett reverzibilis agyi érösszehúzódásos szindrómában (RCVS) szenved, amelyet hirtelen, heves „mennydörgéses” fejfájások jellemeznek. A betegség az agyi artériák átmeneti beszűkülésével jár, és általában néhány hónap alatt részben magától rendeződik.
A 2023 májusában kapott diagnózis után Victoria kénytelen volt felfüggeszteni pörgős, nagyvállalati karrierjét a közösségi média világában.
Egyszerűen semmit nem tudtam csinálni. Két hónapig olyan erős gyógyszert kaptam, hogy szinte egész nap aludtam. Elvesztettem az egyensúlyérzékemet, folyton elfelejtettem dolgokat – a kulcsaimat, a táskámat, még a pénztárcámat is otthon hagytam, pedig ilyen velem sosem történt.
Az orvosok arra kérték, kerülje a stresszt, mert egy újabb roham akár végzetes is lehet. „Azt mondták, ha túl sokat idegeskedem, stroke-ot kaphatok és meghalhatok. Amikor ezt feketén-fehéren látod egy kórházi papíron, azonnal megérted, hogy muszáj lassítani.”
A kényszerű leállás időt adott neki, hogy átgondolja, mit is szeretne kezdeni az életével.
Amikor kénytelen vagy lelassítani, rájössz, mi az, amire valóban érdemes időt és energiát fordítani. Mindig is keményen dolgoztam, éjszakákba nyúlóan, majd hajnalban már újra meetingeken ültem. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer választanom kell az egészségem és a karrierem között.
Betegszabadsága alatt elbocsátották, de ahelyett, hogy összeomlott volna, új irányt vett. Saját vállalkozásba kezdett, és létrehozta a Rajani Baker nevű online vásárlási platformot, ahol saját tervezésű darabjai mellett független indiai tervezők alkotásait is bemutatja. „Új értelmet adott az életemnek. Valami olyat akartam létrehozni, ami bemutatja az indiai kézművesség szépségét, és egyben támogatja a női vállalkozókat is. Diákként jártam Indiában, és mindig lenyűgözött az ottani textilipar mesterségbeli tudása.” Az oldal 2024 novemberében indult, és bár Victoria még mindig a felépülés útján jár, vállalkozása szépen növekszik. „Még mindig vannak rossz napok, amikor csak pár órát tudok dolgozni, de most én osztom be az időmet, és többé nem áldozom fel az egészségemet.”
A Lemonade Leaders podcastban így fogalmazott:
Büszke vagyok arra, amit eddig elértem. Egy startup építése kemény munka, de hihetetlenül felemelő érzés létrehozni azt a munkahelyi kultúrát, amit mindig is látni szerettem volna. Soha nem az az ember voltam, aki gyors sikerekre hajt – hosszú távra tervezek, és nagy céljaim vannak a Rajani Bakerrel.
Azóta jobban odafigyel önmagára. „Most már sokkal inkább hallgatok a testemre. Időt szánok a pihenésre, a természetjárásra, hangfürdőkre, sőt még kiskutya-jógára is” – mondja mosolyogva. „A betegségem rákényszerített, hogy visszavegyek, és a lényeget lássam. Minden napot külön ajándékként élek meg. Megtanultam, hogy a holnap nem magától értetődő, ezért most már nem kevesebbet, hanem többet szeretnék elérni – csak épp más szemlélettel, tudatosabban.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.