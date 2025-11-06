"Úgy éreztem, mintha agyvérzést kaptam volna" – ritka betegség támadta meg a fiatal nőt

Szélütés tüneteit vette magán észre egy fiatal nő, miután egy "kattanás" szerű érzést érzett a fejében, amelyet borzalmas fájdalom követett. Azóta jól van, orvosai eltiltották a stressztől, és mára már saját vállalkozást vezet.

Elviselhetetlen fejfájással jelentkezett a szélütés Victoriánál

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

A szélütés megváltoztatta az egész életét

Egy 36 éves londoni nő, Victoria Harman először csak migrénre gyanakodott, amikor hirtelen furcsa „kattanást” érzett a fejében, amit egy pillanat alatt elviselhetetlen fájdalom követett. „A fájdalom nulláról tízesre ugrott – életemben nem tapasztaltam ehhez hasonlót” – meséli. A bőre ekkor hirtelen élénkvörössé vált, mintha leforrázták volna. Néhány napon belül három ilyen rohama is volt, mire már tudta, hogy valami komoly baj áll a háttérben – olvasható a Mirror cikkében.

A kórházban az orvosok először agyvérzésre, aneurizmára vagy stroke-ra gyanakodtak, annyira súlyosak voltak a tünetei. „Úgy éreztem, mintha agyvérzést kaptam volna, és ez az állapot napokig tartott” – idézi fel. A vizsgálatok során nagyon magas vérnyomást állapítottak meg, majd több CT-, MRI-vizsgálatot és gerinccsapolást is elvégeztek. Végül kiderült, hogy Victoria egy ritka idegrendszeri betegségben, az úgynevezett reverzibilis agyi érösszehúzódásos szindrómában (RCVS) szenved, amelyet hirtelen, heves „mennydörgéses” fejfájások jellemeznek. A betegség az agyi artériák átmeneti beszűkülésével jár, és általában néhány hónap alatt részben magától rendeződik.

A 2023 májusában kapott diagnózis után Victoria kénytelen volt felfüggeszteni pörgős, nagyvállalati karrierjét a közösségi média világában.

Egyszerűen semmit nem tudtam csinálni. Két hónapig olyan erős gyógyszert kaptam, hogy szinte egész nap aludtam. Elvesztettem az egyensúlyérzékemet, folyton elfelejtettem dolgokat – a kulcsaimat, a táskámat, még a pénztárcámat is otthon hagytam, pedig ilyen velem sosem történt.

Az orvosok arra kérték, kerülje a stresszt, mert egy újabb roham akár végzetes is lehet. „Azt mondták, ha túl sokat idegeskedem, stroke-ot kaphatok és meghalhatok. Amikor ezt feketén-fehéren látod egy kórházi papíron, azonnal megérted, hogy muszáj lassítani.”