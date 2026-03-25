Betegsége miatt majdnem megvakult – gyomorszűkítő műtét mentette meg az anyuka látását

Demmi Wilson diagnózisa után attól rettegett, hogy nem fogja látni a gyermekeit, mert megvakul. Ritka betegsége folyadékgyülemhez vezetett a koponyájában, ami súlyos látásromlást okozott.
A háromgyermekes anyuka 2023 szeptemberében kapta meg az idiopátiás intrakraniális hipertónia diagnózisát, miután öt napon át elviselhetetlen fejfájással küzdött.
Ki akartam menni és csinálni dolgokat a gyerekeimmel, de egyszerűen nem tudtam
- mondta a nő, akit ekkor bűntudat gyötört.
Az idiopátiás intrakraniális hipertónia egy ritka állapot, amely akkor alakul ki, amikor a gerincvelőt és az agyat védő cerebrospinális folyadék felhalmozódik a koponyában és nyomást gyakorol az agyra és a látóidegekre.
A nyomást egy stent beültetésével próbálták csökkenteni, amely segítette a folyadék elvezetését. Az agyműtét után azonban a fejfájásai nem múltak el, és Wilson alig tudott felkelni az ágyból. Látása tovább romlott, orvosai pedig közölték vele: akár 26 éves korára meg is vakulhat.
Azzal fenyegettek, hogy elveszik a jogosítványomat, és tanácsadót kapok, aki segít feldolgozni a megvakulást.
Ekkor jött a váratlan fordulat: egy orvos felvetette, hogy egy gyomor-bypass műtét segíthet. 2025 májusában el is végezték a beavatkozást, amely után Wilson körülbelül 59 kilót fogyott. Bár az orvos sem volt biztos a sikerben, felmerült, hogy a túlsúly hozzájárulhatott az agyi nyomásfokozódáshoz, így a fogyás enyhítheti a látóidegekre nehezedő terhelést.
Wilson elmondta, hogy a műtét után továbbra is vannak látásproblémái és fejfájásai, de a megvakulás kockázata jelentősen csökkent. A két beavatkozás után végre visszatérhetett a megszokott életéhez, és újra aktívan tölthet időt gyermekeivel – írja az AOL.
Csak normális ember akartam lenni, és most kezdem visszakapni az életem azon részeit, amelyeket közel két évig elvesztettem.
