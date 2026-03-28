Nem figyeltek a szülők, lenyelt egy elemet a kislány: „Átégette a nyelőcsövét”

Rémálomba illő történetet osztottak meg a szülők: egy 4 éves kaliforniai kislány kómába került, miután lenyelt egy gombelemet.
Az édesanya, Cassandra Tafolla könnyeivel küszködve mesélt a balesetről a gyermek apjával, Hugo Romeróval közösen felvett interjúban.
Hogy lehet, hogy valami ennyire apró ekkora bajt okozott?
– állnak az eset előtt értetlenül a szülők.
Camila Romero szülei azt állítják, korábban sosem hallottak a gombelemek veszélyeiről, és nem tudják, hogyan kerülhetett a gyermekhez. Az elem azonban átégette a 4 éves kislány nyelőcsövét, aki azóta már két hete mesterséges kómában fekszik a Loma Linda Gyermekkórházban.
Átégette a nyelőcsövét
– mondta Tafolla. Amikor a szülők először vitték kórházba a kislányt, az orvosok vírusos megbetegedésre gyanakodtak, mivel Camila egy hete tartó lázzal érkezett. A helyzet azonban gyorsan megváltozott, amikor az édesanya felvetette, hogy akár tüdőgyulladás is lehet, és röntgent kért. A felvétel kimutatta a kislány torkában lévő apró gombelemet. Az elemet ugyan eltávolították, de addigra már súlyos károk keletkeztek.
Csak remélem, hogy ez mással nem történik meg
– mondta Romero a helyi televíziónak.
Próbálok erős maradni.
Camilára további műtét vár, a „vidám” és „szeretetteljes” kislány számára adománygyűjtést is indítottak.
Jelenleg a kimenetel bizonytalan. Amit tudunk, hogy Camilának minden támogatásra, erőre és imára szüksége van, amit csak adhatunk neki
– írta a gyűjtést létrehozó Andre Delgado.
Az összegyűjtött pénzt a kislány folyamatos ellátására és felépülésére fordítják majd.
Egyetlen szülőnek sem kellene választania aközött, hogy a gyermeke mellett legyen, vagy a pénzügyi terhek miatt aggódjon egy ilyen krízisben. Camila erős… de szüksége van ránk
– tette hozzá Delgado a People szerint.
