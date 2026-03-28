Nem figyeltek a szülők, lenyelt egy elemet a kislány: „Átégette a nyelőcsövét”

lenyelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 20:30
gyerekelemtragédia
Súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett egy kislány – a szülők sokkoló részleteket osztottak meg.

Rémálomba illő történetet osztottak meg a szülők: egy 4 éves kaliforniai kislány kómába került, miután lenyelt egy gombelemet.

Lenyelt egy elemet, amíg a szülők nem figyeltek
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az édesanya, Cassandra Tafolla könnyeivel küszködve mesélt a balesetről a gyermek apjával, Hugo Romeróval közösen felvett interjúban.

Hogy lehet, hogy valami ennyire apró ekkora bajt okozott?

– állnak az eset előtt értetlenül a szülők.

Camila Romero szülei azt állítják, korábban sosem hallottak a gombelemek veszélyeiről, és nem tudják, hogyan kerülhetett a gyermekhez. Az elem azonban átégette a 4 éves kislány nyelőcsövét, aki azóta már két hete mesterséges kómában fekszik a Loma Linda Gyermekkórházban.

– mondta Tafolla. Amikor a szülők először vitték kórházba a kislányt, az orvosok vírusos megbetegedésre gyanakodtak, mivel Camila egy hete tartó lázzal érkezett. A helyzet azonban gyorsan megváltozott, amikor az édesanya felvetette, hogy akár tüdőgyulladás is lehet, és röntgent kért. A felvétel kimutatta a kislány torkában lévő apró gombelemet. Az elemet ugyan eltávolították, de addigra már súlyos károk keletkeztek.

Csak remélem, hogy ez mással nem történik meg 

– mondta Romero a helyi televíziónak. 

Próbálok erős maradni.

Camilára további műtét vár, a „vidám” és „szeretetteljes” kislány számára adománygyűjtést is indítottak.

Jelenleg a kimenetel bizonytalan. Amit tudunk, hogy Camilának minden támogatásra, erőre és imára szüksége van, amit csak adhatunk neki

– írta a gyűjtést létrehozó Andre Delgado.

Az összegyűjtött pénzt a kislány folyamatos ellátására és felépülésére fordítják majd.

Egyetlen szülőnek sem kellene választania aközött, hogy a gyermeke mellett legyen, vagy a pénzügyi terhek miatt aggódjon egy ilyen krízisben. Camila erős… de szüksége van ránk

– tette hozzá Delgado a People szerint.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

