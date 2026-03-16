"Az orvosok azt mondták, még soha nem láttak ilyet" - Kék bőrrel ébredt egy férfi

Azt hittük, csak rajzfilmekben léteznek, de egy férfi bizonyította: egy ember is lehet kék. Az orvosok rohantak, hogy segítsenek a kék bőrrel megjelent betegen.

Kék bőrrel ébredt fel, azonnal a kórházba rohant a férfi

Az orvosok azt mondták, még soha nem láttak ilyen színű embert

– mondta a 42 éves Tommy Lynch.

A Castle Gresleyből származó Tommy enyhén szólva meglepődött, amikor megtudta, miért tűnt úgy, hogy a bőre egyik napról a másikra színt változtatott. Az építőmunkás elmondta, hogy előző este rendkívül fáradtnak érezte magát, majd miután tovább aludt a szokásosnál, megváltozott külsővel éredt, és egy barátja azonnal kórházba vitte.

Ott oxigént kapott, majd gyorsan megvizsgálták. Miután azonban az orvos felmérte az állapotát, rájöttek, hogy aggodalomra semmi ok. Az orvos ugyanis egy alkohollal átitatott törlőkendővel való dörzsölés után rájött: a bőrét megfogta valami. Ekkor derült ki, hogy Tommy két éjszakán át az új, még ki nem mosott ágyneműjén aludt, ami beszínezte a bőrét. Tommy elmondta, hogy ő is és az orvosok is jót nevettek a "diagnózis" után – közölte a PEOPLE.

Nem is tudtam, hogy ki kell mosni a lepedőt, mielőtt először alszol rajta

– mondta a férfi nevetve.

Úgy néztem ki, mint egy Avatar.

Tommy hozzátette, hogy az egész helyzet rettentően kínos volt számára.

Miután az orvosok elmondták, hogy nincs komoly baj, Tommy felhívta az édesanyját, hogy közölje vele: jól van. A kórházban lévő gyenge térerő miatt azonban az anyja úgy értette, mintha valaki azt mondta volna neki, hogy a fia meghalt. Miután sikerült megnyugtatnia, hogy minden rendben van, a következő egy hetet azzal töltötte, hogy lemossa magáról a kék festéket. Ehhez azonban több fürdésre volt szüksége.

Az emberek még azután is furcsán néztek rám, pedig már többször megfürödtem, de végül egy hétbe telt, hogy lejöjjön. A víz is teljesen kék volt

– mesélte a vicces történetet.