"Legalább álmukban érezzék anyjuk ölelését" - szívszorító módon segít öt gyermekének a gyász feldolgozásában a gödöllői apa

A gödöllői tragédia januárban mindenkit sokkolt. Szívszorító és egyben felemelő látni azt az erőt, amivel László próbálja összetartani családját. Az édesapa, aki egyedül maradt öt gyermekével, most a gyászfeldolgozás rögös útján járva mindent megtesz, hogy felesége, Andi emléke ne csak fájdalom, hanem szeretet és biztonság maradjon gyermekeik számára, legkisebb kisfiának, Ivánnak pedig megfelelő helyet találjon.

Gödöllői tragédia: az utolsó emlékek egyike, ahol még az édesanya is ott volt

Fotó: Beküldött fotó

Gödöllői tragédia: „Mintha anyukájuk ölelné át őket, amikor alszanak”

Néhány hét telt el azóta, hogy a gödöllői édesanya önkezével vetett véget életének, maga mögött hagyva öt gyermekét és férjét. Németh László őszintén vallott a Borsnak arról, hogyan próbálnak talpra állni a felfoghatatlan veszteség után. Bár a mindennapok nehezek, az apa szerint az iskola és az óvoda hatalmas támaszt nyújt: minden gyerekre külön figyelnek, segítik őket a vizsgákra való felkészülésben és türelemmel fordulnak feléjük, megpróbálják kellőképpen támogatni őket a gyászukban.

László, az édesapa egyedül maradt az öt gyermekükkel

Fotó: Beküldött fotó

Ivánnak lett egy "pótmamája"

A legkisebbik fiú, Iván autista. A kisfiú sorsa reménykeltő fordulatot vett. Lászlónak a tragédiában talán ez a legnehezebb, hogy a többi gyermeke védelmében - mert Iván gondozása teljes embert kíván - kisfiának megfelelő ellátást találjon, ahol úgy szeretik, mintha a sajátjuk lenne. Az édesapa régi jóbarátai ajánlották fel, hogy szívesen segítenek, nekik ugyanis sajnos nem lehet gyermekük.

László, az édesapa hálával beszél erről a „félmegoldásról”, hiszen látja, hogy fia teljesen kinyílt ebben az új közegben.

Iván kivirult náluk. Hidegrázós, de az az igazság, hogy amikor érte megyek, nincs az a nagy katarzis, hogy sírva a nyakamba borulna. Meglát, konstatálja, hogy ott vagyok, de aztán visszamegy Noémihez, és őt öleli

- meséli László.

Ott megkapja azt a folyamatos, állandó biztonságot, amit egy ilyen nagy családban, a tragédia súlya alatt nehéz lenne biztosítani.

Őnála nagyon jól érzi magát, amikor ott van, néha ott is alszik, olyankor békésen végigalussza az éjszakát. Igazán megtalálta a megfelelő közegét, mert ott egyedüli gyerek. Noéminek és a párjának nem lehetett gyereke és ezért nagyon-nagyon szeretve vigyázzák őt és gondoskodnak róla

- mondta az édesapa.