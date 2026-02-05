Megszólalt a gyász után: fájdalmas igazságot osztott meg a TikTok-sztár ikerlánya halála után

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. február 05.
Őszintén beszélt új videójában. A TikTok-sztár visszautasította a vádakat.

Három hónapnyi csend után ismét megszólalt Tineke „Tini” Younger, a TikTok egyik legismertebb séfje, aki tavaly novemberben vesztette el egyik ikerlányát. Az influenszer most először beszélt nyilvánosan a tragédiáról, és határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint ő tehetett a baba haláláról.

Megszólalt a TikTok egyik legnépszerűbb séfje ikerlánya halála kapcsán
A TikTok-sztár nem érzi magát felelősnek

Younger február 2-án tért vissza a közösségi médiába, ahol köszönetet mondott a támogatásért, és reagált azokra a kommentekre is, amelyek azt sugallták, hogy a méhlepény idő előtti leválása azért következett be, mert túl sokat dolgozott a terhessége alatt.

„Ez nem az én hibám volt” 

– fogalmazott határozottan, hozzátéve, hogy az egypetéjű, közös méhlepényű ikerterhesség eleve magas kockázattal jár. 

A TikTok-sztár korábban egy Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy 2025. november 26-án méhlepény-leválás miatt elveszítette egyik kislányát, Aryát. Ikerpárja másik tagja, akit csak „Baby L”-ként említ, életben maradt. Younger hangsúlyozta: tudatosan óvja túlélő gyermeke magánéletét, ezért nem oszt meg róla részleteket a nyilvánossággal. 

A gyász mellett súlyos egészségügyi komplikációkkal is meg kellett küzdenie. Elmondása szerint szülés után gyermekágyi preeclampsiát diagnosztizáltak nála, amely miatt magnéziumos kezelést kapott, és napokig alig tudott aludni. Bár a legnehezebb időszak már mögötte van, még mindig küzd a szövődményekkel. 

Younger megható részleteket osztott meg arról is, hogyan őrzik meg elhunyt kislányuk emlékét. Otthonukban emléksarkot alakítottak ki Aryának, ahol fotók, lábnyomatok és az urna is helyet kapott. Elmondása szerint a testvére gyakran nézi a képeket, és mosollyal reagál rájuk. A séf mindig magánál hordja Arya hamvainak egy részét egy nyakláncban, amelyen mindkét kislánya neve szerepel, derül ki a People cikkéből.

A jövőre nézve Younger elárulta: továbbra is a főzős tartalmakra szeretne koncentrálni, és nem tervezi, hogy anyaságról szóló videókat készítsen. Már dolgozik új anyagokon, többek között a Super Bowl és a Valentin-nap kapcsán is. Mint mondta, a főzés az, ami most is erőt ad neki a továbblépéshez ebben a rendkívül fájdalmas időszakban.

