A 4 éves Józsika szúró fájdalmat érzett, fél évig el sem hagyhatja a kórháza

A Lakatos család élete szeptemberben változott meg. Gyermekük Józsika szúró fájdalmat érzett az oldalában. A négy éves gyermekkel azonnal orvoshoz siettek.

A négy éves Józsika felvette a harcot a leukémiával

Fotó: olvasói fotó

A család álma, hogy Józsika ismét egészséges lehessen

Józsika nagyon szeret biciklizni, és játszani. Sosem tudott egy percig sem nyugodtan ülni. Az tűnt fel, hogy leverté vált, és nem volt semmihez sem kedve. A bal oldalát is nagyon fájlalta, ezért orvoshoz vittük, de ekkor még semmi komolyra nem gondoltunk

– emlékszik vissza Lakatos László, aki hozzáteszi, hogy ezek már a betegség első tünetei voltak.

A nagyon aktív és életvidám Józsika lázas és levert lett, valamint fájlalta a bal oldalát, és mint kiderült, nála ezek a leukémia tünetei voltak. A családot padlóra küldte a hír. A Fehérvárcsurgón élő család hét gyermeket nevel, és nagyon letaglózta őket a diagnózis.

A gyermekeink a szemünk fénye. Eddig megfázáson kívül semmi komolyabb betegség nem fordult elő a családban. Az életünk a feje tetejére állt, és kétségbe vagyunk esve, mert minden vágyunk az, hogy Józsika ismét egészséges legyen

– sóhajt fel Andrea az édesanya, aki azóta minden percetét a hematológiai osztályon tölti a Tűzoltó utcában gyermeke kórházi ágya mellett, aki folyamatosan kemoterápiás kezelést kap, és még előreláthatóan fél évig nem hagyhatja el a kórházat.

Túl van Józsika az első kezeléseken. A múlt héten egy csontvelő vizsgálaton, és egy lumbáláson is átesett. A csontvelőben szerencsére nem találtak rákos sejteket, így néhány nap múlva a második másik kemoterápiát is megkaphatja. Nagyon jól viseli a megpróbáltatásokat, és nagyon bizakodóak vagyunk, mert az orvosok szerint meg fog gyógyulni

– folytatja az édesapa, aki hozzáteszi, hogy gyermekük betegségével a család élete a feje tetejére állt.

Nagyon megviselt minket Józsika betegsége. Én ácsként dolgoztam, de most nem tudok munkát vállalni, mivel a párom is bent van a kórházban, nekem kell gondoskodnom otthon a gyermekekről. Az egyetlen támaszom, és segítségem a legidősebb lányom Hajni, aki még a munkahelyét is feladta, hogy meg tudjunk birkózni a feladattal

– zárja a beszélgetést az édesapa, aki nagyon bízik Józsika gyógyulásában, és hozzáteszi, hogy ez az időszak a család számára hatalmas anyagi teher, amivel nem tudnak egyedül megbirkózni, ezért az emberek segítségét kérik.

ITT tudod nyomon követni Józsika sorsát, és felvenni a kapcsolatot a családdal!