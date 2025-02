Ritka Betegségek Világnapja: Laura, Niki és Boldizsár hősként küzdenek ritka betegségeikkel

A Ritka Betegségek Világnapja minden évben február utolsó napján van megtartva. A világnap célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét azokra a kihívásokra és nehézségekre, amelyekkel a ritka betegségekkel élő emberek és családjaik szembesülnek. Ritka betegségnek azt nevezzük, ami a világon 2000 emberből maximum 1 embert érint. Európában a ritka betegségekkel küzdők száma 30 millióra tehető, de Magyarországon is élnek ritka betegségben szenvedők. Most három olyan hős történetét hoztuk el, akik ritka betegséggel élnek, így február utolsó napján a világnap róluk is szól. Ők Laura, Niki és Boldizsár.

Nikit, aki 3Q29-ben szenved is ünneplik a Ritka Betegségek Világnapja alkalmából / Fotó: Facebook

Ritka Betegségek Világnapja: Niki a hetedik 3Q29 beteg a világon

Niki egy nagyon ritka genetikai betegségben, az úgynevezett 3Q29-ben szenved. A lány születésekor rajta kívül még hat ilyen beteget tartottak számon az egész világon, hazánkban azonban ő az egyetlen. Niki 25 éves, valójában egy óvodás szintjén van. Amellett, hogy középsúlyos értelmi sérült, rövidlátó, még mozgáskorlátozott is. Szülei már születésekor tudták, hogy a lány sérült, a konkrét betegsége azonban csak 2010-ben derült ki, ugyanis annyira ritka ez a kórság. A hajdúnánási Majoros család mindennapjai Niki születése óta abból állnak, hogy orvostól orvosig rohannak és próbálnak mindent megtenni lányukért. Bár a súlyos genetikai betegség már születésekor látható volt, az orvosok még nem tudták megmondani mi ez pontosan.

Egyik szindrómába sem voltak beilleszthetőek az ő tünetei, így évekig nem tudtuk, hogy mi is a baja a kislányunknak. Svédországban és Portugáliában is vizsgálták már, mire kiderült, hogy egy olyan ritka betegsége van, aminek ő az egyetlen diagnosztizáltja Magyarországon, de a világon is csupán a 7.

– mesélte Niki édesanyja, Majorosné Ács Anikó. A család mindent megtesz, hogy Niki boldog életet élhessen, ritka betegsége ellenére.

Boldizsár ritka betegségének neve PDHC Fotó: Boldizsár élete alapítvány

Boldi az egyedüli a világon, aki az anyagcserezavar ezen fajtájával küzd

Nincs a világon még egy ember, aki abban a ritka betegségben szenvedne, mint Boldizsár. A sajókeresztúri kisfiú képtelen az ételt energiává alakítani – írta meg a Ripost. Boldizsár nagyon ritka és súlyos genetikai betegségben szenved, annak is egy rendkívül ritka fajtájában. A gyermek szervezetében nincsenek meg azok az enzimek, amelyek le tudnák bontani a fehérjét, a cukrot és a szénhidrátot. Így nem tud energia termelődni a vérében, ami nélkülözhetetlen az élethez. A betegség neve PDHC, a piruvát dehidrogenáz komplex deficiencia rövidítése. Szülei egy kísérleti génterápiára gyűjtenek, hogy gyermeküknek legyen esélye egy teljes életre. A PDHC ezen ritka fajtájában hazánkban egyedül ő szenved, az egész világon is csak 232 PDHC-s gyermek él.

Boldi egy boldog gyereknek tűnik, jól van, sokat nevet. De a látszat néha csal. Nem tudjuk, mikor áll le végleg a szervezete, mikor adja fel a küzdelmet. Hogyan is lehetne úgy élni egy hosszú, szép életet, hogy nem jutsz energiához?

– nyilatkozta Boldizsár édesapja a BOON-nak.