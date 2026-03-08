„A volt barátnőmmel, az anyjával és a barátnőjével is lefekszem"

Az online szakértőktől kért segítséget egy fiatal férfi, aki igen különös szerelmi sokszögbe került. Lefeküdt ugyanis a volt barátnőjével, a lány édesanyjával és az édesanya barátnőjével is.

"Amikor a volt barátnőmmel jártam, az anyukája és a barátnője mindig világossá tették, hogy nekik is tetszem. Beszélgettek, flörtöltek velem, amikor a barátnőm nem nézett oda. Régen én is viccelődtem, de amikor szakítottunk a volt barátnőmmel, elvittem randizni az anyukáját. Felforrósodott a hangulat, és ágyban kötöttünk ki. Néhány nappal később a szexi barátnő eljött meglátogatni, és mi is lefeküdtünk.

Erről az egészről nem tud semmit az exem. Csakhogy most mocskos üzeneteket küldözget, hogy szeretne újra találkozni velem. Online szexelünk, bár még nem találkoztunk élőben. Zavarban vagyok. Azt hiszem, még mindig szeretem az exemet, de mit fog szólni, ha megtudja, hogy a háta mögött idősebb nőkkel - és a saját anyjával is - szórakoztam?" - tette fel a kérdést a fiatal férfi.

A szakértő nem rejtette véka alá a véleményét: szerinte ez a szerelmi sokszög bizony hatalmas katasztrófát rejt magában. "Valld be mindhárom nőnek, miket műveltél és hogy túl bonyolulttá vált a helyzet, tovább kell lépned. Nem hiszem, hogy szereted még a volt barátnődet, ha le tudtál feküdni az anyjával és az anyja barátnőjével is. Legyél vele tisztességes és ne hagyj kiskapukat!"