"Sokkot kaptam attól, amit az orvos mondott" – 8 évet élt utcán, most 50 kilót kell fogynia Zsuzsinak, hogy megmentsék az életét

A hajléktalanságban töltött nyolc év után sikerült új életet kezdenie Zsuzsinak, aki ma betegápolóként dolgozik külföldön. Most azonban olyan diagnózist kapott, ami mindent veszélybe sodorhat, az orvosok csak akkor operálják meg a hasi sérvét, ha másfél éven belül 50 kilót fogy, különben az egészsége és a megélhetése is veszélybe kerülhet.

