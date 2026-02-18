Zoltán Erika sosem adta fel: "Remélem ezzel sok embernek reményt nyújthatok"

A 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb magyar popikonja ismét reflektorfénybe került – ezúttal nem egy új sláger, hanem látványos átalakulása miatt. Zoltán Erika az utóbbi időben feltűnően sokat fogyott, rajongói pedig azonnal találgatni kezdtek: mi állhat a háttérben? Szigorú diéta, életmódváltás vagy valami egészen más? Egy biztos, az énekesnő magabiztosabb és energikusabb, mint valaha – most utánajártunk, hogyan sikerült a látványos fogyás és mit mond ő maga a változásról.
Zoltán Erika története valódi inspiráció nem csak a nőknek, de a férfiaknak egyaránt. Fogyása mögött fontos üzenet áll: ne ítélkezzünk mások felett, hisz nem tudhatjuk mi van a háttérben. A popdíva hosszú ideig küzdött hormonális problémákkal, amelyek nagyban megnehezítették életmódváltását.
Van, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs fény az alakút végén. Szeretném megmutatni és remélem ezzel sok embernek reményt nyújthatok, hogy igenis előbújik az a fény
– kezdte a Borsnak az énekesnő.
A változókor bizony a legtökéletesebb alakú nőkkel is ki tud babrálni, ezen az úton ment keresztül a Szerelemre születtem című dal énekesnője is.
"Egyszer csak eljött az a bizonyos menopauza és az a bizonyos hormonváltozás. Vannak nők, akiknél szinte észrevétlenül lezajlik, és van, akiknél hosszabb idő alatt. Én azok közé tartozom, akiknél nagyon sokáig tartott. A menopauza időszaka is hosszú volt, és utána még van a lecsengés időszaka is. Összességében 12 évet használt el az életemből, ami idő alatt nagyon sok igazán kellemetlen tünettel kellett együtt élnem" – mesélte Zoltán Erika.
Az énekes-táncosnő fiatalkora óta odafigyelt alakjára, a fogyókúra és a diéta élete részét képezte.
Én világéletemben fogyókúráztam, figyelnem kellett a kilókra, de amikor egy bizonyos kor felé jártam, akkor még intenzívebben, erőteljesebben és agresszívebben próbáltam, de semminek nem volt eredménye. Nehéz volt, de tartottam magamban a lelket, hogy előbb-utóbb csak vége lesz, nem tarthat életem végéig.
Az énekesnő ezt a nehéz időszakot családja, szerettei és rajongói támogatásával vészelte át, akik mindenben támogatták az úton.
"Ilyenkor nagy szükség van az embernek a lelki támogatásra, a család, barátok, szerettek részéről. Nekem ilyen szempontból nagy szerencsém volt, mert nem csak a család támogatását élveztem, hiszen én akkor is ugyanúgy dolgoztam és minden hétvégén színpadról színpadra mentem. Habár nekem nagyobb kihívás volt, mert ugye plusz súllyal sokkal nehezebb táncolni, de a közönségtől, a rajongóktól mindig a biztatást kaptam, éreztem, hogy ettől ők még ugyanúgy szeretnek és a dalok ugyanolyan jók, ugyanúgy szeretik hallgatni tőlem" – emlékezett vissza a rengeteg támogatásra az énekesnő.
Egyszer csak lecsengett a menopauza és visszakapta régi önmagát és szeretett formáját: Zoltán Erika több, mint 20 kilótól szabadult meg, ami végre visszaadta önbizalmát is.
Végre érezhető volt, hogy lecsengett ez a fázis és láthatóvá vált a fogyókúra eredménye. Ilyenkor persze az ember szárnyakat kap, lendületet, hogy érdemes csinálni, érdemes jobban odafigyelni
– Zoltán Erika lányától kapta a legtöbb segítséget, ugyanis Zoé személyi edzőként dolgozik, így pontosan tudta, hogyan tudja támogatni édesanyját.
"Az én kislányom lett a személyi edzőm és ezzel nagyon sokat segített ő is. Körülbelül negyedik éve érzem, hogy végre visszataláltam önmagamhoz" – Zoltán Erika életmódváltása óta újra tele van önbizalommal, amely színpadi jelenlétén is megmutatkozik. Hétről hétre hatalmas show-val készül rajongóinak, amelyben természetesen ötvözi a táncot az énekkel és a fergeteges hangulattal. Az énekesnő ékes példája annak, hogy 60 felett is lehetünk energikusak, csupán kitartóan kell küzdeni.
