Utcára került a kerekesszékes Márk: "A születésem után az orvosok lemondtak rólam"

Két éve változott meg a kerekesszékes Horváth Márk élete. A fiatalember oxigénhiányos állapotban látta meg a napvilágot, és az édesanyja, Eta néni volt az egyetlen támasza. Két évvel ezelőtt azonban az asszony örökre lehunyta a szemét, magára hagyva fogyatékkal élő gyermekét.

A kerekesszékes fiatalember kétségbe van esve, csak az emberek segítségében bízhat Fotó: olvasói

Egyedül vagyok, mint a kisujjam. A születésem után az orvosok lemondtak rólam, de édesanyám nem. Pokrócba csavart és hazavitt. Az életem során mindig ő volt az egyetlen támaszom. Tavaly februárban azonban örökre itt hagyott

– sóhajt fel a Kiskunfélegyházán élő, 26 éves fiatalember, akinek most a szülői házból is ki kellett költöznie.

A kerekesszékes fiatalember csak a segítségben bízhat

Édesanyja halála óta Márk nem találja a helyét a világban. Szeretne munkát vállalni, de a betegsége miatt nem kapkodnak utána a munkáltatók.

Az összes jövedelmem a rokkantsági járadék, ami épp csak a gyógyszereim kiváltását fedezi. Sokszor már élelemre sem marad pénzem, éhezem. A ház, amiben laktunk, nem a miénk volt és most elárverezték, ki kellett költöznöm. Egy darabig még meg tudtam magam húzni ismerősöknél, de már lassan egy hete az utcán élek. Az emberek segítségét kérem, hogy legyen legyen fedél a fejem felett. Az én helyzetemben minden felajánlás jól jön. Azt sikerült elintézni, hogy éjszakára bemehetek a hajléktalanszállóra, így legalább nem fagyok meg, de szörnyű ez a hajléktalanság

– folytatja elkeseredetten Márk, aki nehéz helyzete ellenére nem adja fel, és szeretne változtatni az életén.

Horváth Márk bármilyen munkát szívesen elvállal, amihez csak a két kezére van szükség, lábra állni ugyanis nem tud

Fotó: Forrás: olvasói fotó/metropol.hu

A fiatalember számára a megoldást egy munkahely és egy akadálymentes lakhatási lehetőség jelentené. Hajlandó lenne akár az ország másik felébe is elmenni dolgozni, ha a szállását biztosítanák. Korábban összeszerelő üzemben dolgozott, bármit szívesen elvégez, amihez nem kell a lába és különösebb szakértelem.

Csak az emberek segítségében bízhatok. Úgy érzem, egyedül nem tudok kilábalni ebből a nehéz helyzetből

– zárja a beszélgetést Márk. Számára az utolsó reménysugár, hogy valaki felfigyel rá és segítséget ajánl. ITT tudod felvenni a kapcsolatot Horváth Márkkal, ha segíteni szeretnél neki!