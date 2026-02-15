A Hableány-tragédia kapitánya megtörte a csendet

„Úgy beszélünk a családról, mint a nemzet alapvető legfontosabb egységéről” – erről is beszámolt többek között Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a TV2 Mokka című műsorában. Az államtitkár kiemelte, hogy 2010-ben elindult egy növekedés a házasságkötésekben, amihez nem csupán a családok és az édesanyák támogatását célzó programok, hanem egy családközpontú szemlélet is hozzájárult. Mutatjuk a hét Top5 legolvasottabb híreit a Borson!

Az eheti TOP 5 hírei közül a házasság hete és a háború érdekelte leginkább olvasóinkat. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkárt biztató számokat mondott a családalapításról / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Elindult a házasság hete! A szerelmesek erős szövetséget kötnek, amikor oltár elé lépnek, amely egy életen át szól. A számok Koncz Zsófia szerint magukért beszélnek:

a kormányintézkedéseknek hála az utóbbi 4 hónapban is óriási mértékben, 13, 5 százalékkal nőtt a házasságkötések száma.

Én azt gondolom, hogy a házasság egy nagyon fontos szövetség egy férfi és egy nő között. 2010 után egy olyan kormányzás indult el, ami a családokra és a házasságra is értékként tekint. (...) Érdekes módon pont a Covid közepén 70 ezer lett a házasságkötések száma Magyarországon. Most is van egy bizakodásra okot adó tendencia, mert az utolsó négy hónapban ez ismét növekedésnek indult; 13 és fél százalékkal nőtt.

- fogalmazott Koncz Zsófia a Mokkában, aki kiemeltve:

több mint 35 ezer házasság volt 2010-ben,

2025-ben pedig ez a szám 47 ezerre

ugrott. Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a háborúnak brutális hatása van a versenyképességre.

Végzetes lehet egy apró baleset is

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Rácz család, akik két fiukkal, Kornéllal és Zsomborral belevágtak egy belga kísérleti projektbe. Minkét fiút egy olyan súlyos izomsorvadással kezelnek, amelyre egyelőre nincs gyógymód: a Duchennes-szindróma sajnos az életük része, és sajnos egyetlen apró törés is végzetes lehet számukra. Mégsem adják fel! A szülők minden követ megmozgatnak, hogy időt nyerjenek a fiaiknak.

A Rácz család gyermei Duchenne-szintrómával küzdenek / Fotó: Beküldött fotó

Súlyos szövődménye lett Ágnesnek

Fatul Ágnes életét egy kutyasétáltatás teljesen átírta. Mintha csak egy rossz álomba csöppent volna az 53 éves, Németországban élő nőnek a cukorbetegsége sajnos a mindennapjai részét jelenti, ami súlyos csapást is képes mérni rá. Akár egy sportcipővel is. Ágnes egy új lábbelit vett magának, amit heteken át otthon hordott, mielőtt elment vele kutyát sétáltatni. Végül az új sportcipője miatt kellett amputálni a lábát.