A Hableány-tragédia kapitánya megtörte a csendet

„Úgy beszélünk a családról, mint a nemzet alapvető legfontosabb egységéről" – erről is beszámolt többek között Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a TV2 Mokka című műsorában. Az államtitkár kiemelte, hogy 2010-ben elindult egy növekedés a házasságkötésekben, amihez nem csupán a családok és az édesanyák támogatását célzó programok, hanem egy családközpontú szemlélet is hozzájárult.
Elindult a házasság hete! A szerelmesek erős szövetséget kötnek, amikor oltár elé lépnek, amely egy életen át szól. A számok Koncz Zsófia szerint magukért beszélnek:
a kormányintézkedéseknek hála az utóbbi 4 hónapban is óriási mértékben, 13, 5 százalékkal nőtt a házasságkötések száma.
Én azt gondolom, hogy a házasság egy nagyon fontos szövetség egy férfi és egy nő között. 2010 után egy olyan kormányzás indult el, ami a családokra és a házasságra is értékként tekint. (...) Érdekes módon pont a Covid közepén 70 ezer lett a házasságkötések száma Magyarországon. Most is van egy bizakodásra okot adó tendencia, mert az utolsó négy hónapban ez ismét növekedésnek indult; 13 és fél százalékkal nőtt.
Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Rácz család, akik két fiukkal, Kornéllal és Zsomborral belevágtak egy belga kísérleti projektbe. Minkét fiút egy olyan súlyos izomsorvadással kezelnek, amelyre egyelőre nincs gyógymód: a Duchennes-szindróma sajnos az életük része, és sajnos egyetlen apró törés is végzetes lehet számukra. Mégsem adják fel! A szülők minden követ megmozgatnak, hogy időt nyerjenek a fiaiknak.
Fatul Ágnes életét egy kutyasétáltatás teljesen átírta. Mintha csak egy rossz álomba csöppent volna az 53 éves, Németországban élő nőnek a cukorbetegsége sajnos a mindennapjai részét jelenti, ami súlyos csapást is képes mérni rá. Akár egy sportcipővel is. Ágnes egy új lábbelit vett magának, amit heteken át otthon hordott, mielőtt elment vele kutyát sétáltatni. Végül az új sportcipője miatt kellett amputálni a lábát.
Közel 7 év, 27 élet – 27 ember elvesztése. A Hableány-tragédia napját az ország sosem felejti el: 2019. május 29-én a Viking Sigyn szállítóhajó a Margit hídnál letarolta a koreai turistákat szállító Hableány sétahajót. A szörnyű tragédiában magyar utasokkal együtt összesen 27-en vesztették életüket, amely idő alatt a Viking Sigyn testvérhajója is a közelben volt. Utóbbinak a Pesti Központi Kerületi Bíróságon most bevallotta a kapitánya, miért nem segített a fuldoklóknak.
Németországba indult el dolgozni Rostás Róbert. Beszállt a Mercedes-be azóta nem tudja senki, mégis mi merre lehet. A 23 éves férfinek január 28-a óta veszett nyoma. Az eltűnt Róbertet égen-földön keresi a családja, ám egyelőre mintha föld nyelte volna el. A férfi rejtélyes eltűnésének körülményeiről a testvére beszélt a Borsnak: éjt-nappallá téve Róbertre gondolnak, halálra aggódják magukat a több mint 12 napja eltűnt férfi miatt.
