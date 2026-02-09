„Dolgozni vitték ki Németországba” – Halálra aggódja magát a család a 12 napja eltűnt férfi miatt

Tizenkét napja veszett nyoma a 23 éves Rostás Róbertnek. A családja szerint a fiatal férfi egy németországi munkalehetőség reményében beszállt egy szürke Mercedesbe, azóta pedig – január 28. óta – semmilyen életjelet nem adott magáról. A férfi eltűnése megrázta családját, szerettei kétségbeesetten keresik, a rendőrség pedig országos körözést adott ki az eltűnt férfi kapcsán.

Rostás Róbert eltűnése: családja és a rendőrség is keresi a 23 éves férfit / Fotó: Beküldött

Rejtélyes eltűnés: Róbert csak némi pénzt akart keresni

Róbert eltűnésének körülményeiről a testvére, János beszélt lapunknak. A férfi szerint bátyja jóhiszeműen útnak indult, mert gyors pénzkereseti lehetőséget ígértek neki.

Bátyám 12 napja tűnt el, azóta semmilyen életjelet nem adott magáról. Egy külföldi munkalehetőség miatt ment el. Érte jöttek egy szürke Mercedes-szel és azt mondta neki az a csávó, hogy dolgozni viszi. Róbert bele is ment, mert éppen a kisfiának lett volna a születésnapja, és örömöt akart neki szerezni. De sajnos nem jött haza a kisfia születésnapjára

– mondta megtörten János. A családtagok utoljára az indulás előtt beszéltek vele.

Nekem annyit mondott a bátyám, hogy Németországon belül viszik valahova dolgozni, és mihelyst felér, hívja apukámat. Azóta egyetlen hívást sem kaptunk

– tette hozzá a testvér. A történteket tovább bonyolítja: utólag kiderült, hogy két társa hazajutott, ő azonban nem. A család beszámolója szerint Róberttel együtt még két másik ember is volt, ők azonban végül visszatértek Magyarországra.

Annyit tudunk, hogy volt még két ember pluszban Róberttel, de nekik nem sikerült valami, ezért hazajöhettek. Kaptak egy bizonyos összeget egy jegyre, Essenből Berlinen át Budapestre utaztak. Így szólt a jegyük

– mesélte János.

Hogy pontosan mi történt Németországban, és miért maradt ott egyedül Róbert, arra egyelőre nincs válasz. Mindenesetre, minél több részlet derül ki Róbert eltűnése kapcsán, annál rejtélyesebb az egész történet.

A rendőrség is keresi Róbertet

A hozzátartozók bejelentése után a hatóságok hivatalosan is körözést adtak ki a fiatal férfi eltűnése miatt. A család pedig minden lehetséges fórumon próbál segítséget kérni. Nemrég a közösségi médiában is megosztották Róbert adatait és fényképét.

Mindenkit kérek szépen, eltűnt a bátyám. Aki látta vagy felismeri, kérem, jelezzen! Gyere haza, bátyám, minél hamarabb, hiányzol nekünk!

– írták a Facebookon. Róbert családja most csak egy dolgot szeretne: hogy a fiatal férfi épségben hazatérjen. Amíg ez nem történik meg, nem adják fel a keresést.